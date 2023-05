Emblemática casa de Cartago será el escenario para disfrutar de un sábado lleno de arte

La casa es una verdadero joya arquitectónica. (Cortesía Centro de Patrimonio Cultural)

La UNED se puso una flor en el ojal y en el marco de la apertura de la Librería Jiménez Sancho realizará dos actividades para los amantes de los cuentos y la poesía.

Este sábado, en la Casa Jiménez Sancho, ubicada al costado norte de la iglesia de los Capuchinos en Cartago se realizará, de 9:30 a.m. a 10:30 a.m. la presentación de cuentacuentos “La máquina de cuentos” con Eyder Fonseca Sánchez y de 10:30 a.m. a 11:30 de la mañana, un recital poesía con Randall Roque, María Ester Albán y Juan Carlos Olivas.

La entrada es gratuita, pero para cada actividad, el cupo máximo es de 15 personas y se debe reservar el espacio en el enlace facilitad por la UNED.

La casa Jiménez Sancho se construyó en el siglo 19. Facebook Amantes de Casas Antiguas.

Una joya

La Casa Jiménez Sancho se construyó a mediados del siglo 19, por don José María Jiménez y su esposa, doña Mariana Sancho, de ahí su nombre.

La arquitectura del edificio refleja el estilo neoclásico y presenta elementos característicos de la época, como columnas dóricas y una fachada elegante.

La casa ha sido testigo de importantes eventos históricos. En 1856, durante la Campaña Nacional contra los filibusteros encabezados por William Walker sirvió como cuartel general del general costarricense José María Cañas. Desde allí, se planificaron y coordinaron las estrategias militares para defender la ciudad de Cartago.

En el ámbito cultural, la casa también ha tenido un papel relevante. A finales del siglo XIX, albergó la Academia de Música de Cartago, donde se formaron destacados músicos y artistas costarricenses.

A lo largo de los años, la Casa Jiménez Sancho ha sido objeto de restauraciones y conservación para preservar su valor histórico y arquitectónico. En la actualidad, el edificio se encuentra en buen estado y es considerado un símbolo de la identidad cartaginesa.