Fin de semana de los Beatles: Festival “All We Need Is George” llega a Desamparados

Los fans de Los Beatles deberían ir este fin de semana a Desamparados. (JIJI PRESS/AFP)

El club de fans “Meet The Beatles” celebrará su festival número 14, esta vez bajo el nombre “All We Need Is George”, conmemorando tres décadas dedicadas a mantener vivo el legado de los cuatro grandes de Liverpool.

LEA MÁS: Fans ticos de The Beatles le rinden homenaje al grupo con bebidas para celebrar su legado

El evento tendrá lugar el sábado 17 y domingo 18 de mayo, en el tercer piso del Mall Zona Centro, en San Rafael Abajo de Desamparados, en un horario de 11 a.m. a 7 p.m.

Habrá música en vivo, exposición y venta de artículos de colección de The Beatles y un espacio infantil con actividades como colorear, juegos de mesa y manualidades.

LEA MÁS: Famoso meteorito que cayó en Aguas Zarcas será exhibido y la entrada será gratuita

“Este año, se lo dedicamos a George Harrison, pues para nosotros representa la unión, cariño, carisma y espiritualidad que siempre caracteriza a la comunidad de Meet The Beatles, que últimamente, desde que vino Paul McCartney en noviembre pasado, nos hemos unido más y apreciamos cada momento que pasamos juntos como comunidad”, expresó Tatiana Abarca, presidenta del club.

La entrada para el evento tiene un costo de 3.000 colones por día para el público en general y los niños menores de 12 años ingresan gratis. Los boletos están disponibles al WhatsApp 7043-2323.