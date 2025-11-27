Iluminación, conciertos y desfiles: así vivirá Escazú el inicio de la Navidad

La temporada navideña iniciará oficialmente en Escazú el lunes 1 de diciembre con la iluminación de los parques de Escazú centro, San Antonio, Bello Horizonte y Guachipelín.
La jornada contará con conciertos, villancicos, personajes temáticos y actividades para toda la familia.
Mercaditos y espectáculos
El 6 y 7 de diciembre se realizará un mercadito navideño en Escazú Village desde la 1 p.m. En estos espacios los visitantes podrán disfrutar de negocios locales, taller de manualidades navideñas y de decoración de galletas, música y entretenimiento.
Actividades en el parque central
El sábado 13 de diciembre habrá otro mercadito navideño en el parque central desde las 4 p.m., con un taller de tarjetas navideñas, villancicos, un concierto especial para recibir a las familias y muchas sorpresas más.
El domingo 14 continuará la fiesta en el parque central con desfiles, conciertos y una caravana por las principales calles del cantón desde las 4 p. m.
La celebración seguirá el domingo 21 de diciembre a las 6 p. m., con villancicos, personajes navideños y un concierto bailable a cargo de la orquesta Madera Nueva.