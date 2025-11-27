Eventos

Iluminación, conciertos y desfiles: así vivirá Escazú el inicio de la Navidad

Escazú dará inicio a su temporada navideña con una serie de actividades familiares y mercaditos temáticos durante todo diciembre

Por Yerlin Gómez Izaguirre

La temporada navideña iniciará oficialmente en Escazú el lunes 1 de diciembre con la iluminación de los parques de Escazú centro, San Antonio, Bello Horizonte y Guachipelín.

La jornada contará con conciertos, villancicos, personajes temáticos y actividades para toda la familia.

Mercaditos y espectáculos

El 6 y 7 de diciembre se realizará un mercadito navideño en Escazú Village desde la 1 p.m. En estos espacios los visitantes podrán disfrutar de negocios locales, taller de manualidades navideñas y de decoración de galletas, música y entretenimiento.

Iluminación del Parque Central en San José.
Incluya estas fechas en su calendario para vivir la magia navideña en Escazú. Foto: Ilustrativa (Albert Marín)

Actividades en el parque central

El sábado 13 de diciembre habrá otro mercadito navideño en el parque central desde las 4 p.m., con un taller de tarjetas navideñas, villancicos, un concierto especial para recibir a las familias y muchas sorpresas más.

La Municipalidad de Escazú compartió su programa navideño.
La Municipalidad de Escazú compartió su programa navideño. (Gleb Lange/Facebook)

El domingo 14 continuará la fiesta en el parque central con desfiles, conciertos y una caravana por las principales calles del cantón desde las 4 p. m.

La celebración seguirá el domingo 21 de diciembre a las 6 p. m., con villancicos, personajes navideños y un concierto bailable a cargo de la orquesta Madera Nueva.

