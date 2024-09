Lazo de amor con su perrita le permite a joven comprender la labor de Viva Feria de Mascotas

En Viva Feria de Mascotas los chineados serán los peluditos de la casa. (Cortesía)

Fabiola Montoya y su perrita Kyra son el dúo perfecto, ya que juntas han compartido distintas etapas de sus vida, destacando el amor y la responsabilidad, razón por la cual Fabiola valora el trabajo de Viva Feria de Mascotas, una actividad que promueve el bienestar de los peludos y sus familias.

Kyra llegó a la vida de Fabiola cuando ella estaba en el colegio y, a pesar de su corta edad, se tomó muy en serio el cuidado de su mascota; aunque no tenía mucha experiencia, buscó asesoría y hoy en día la perrita es una adulta mayor.

Fabiola es muy feliz con su mascota. (Cortesía)

“Kyra va a cumplir 10 años el 18 de enero del próximo año. Cuando yo estaba en el colegio tenía una prima con una perrita igual a Kyra. No podemos decir que es una american stafford, ya que aquí hay perros mestizos; es más bien una mezcla de un mestizo con american stafford. Resulta que la perra estaba embarazada y tenía un montón de cachorritos”, nos contó Fabiola.

Al principio, Montoya quería uno de los machos, pero todos ya estaban más que repartidos, excepto Kyra. Al ser la última, parecía ser la que no elegirían, ya que muchas veces se piensa que el último es el menos bonito o que por ser hembra, requeriría más cuidados.

Kyra llegó así de pequeñita a la vida de Fabiola. (Cortesía)

“Yo no digo que yo la escogí a ella, ella me escogió a mí. Estaba en décimo del cole y sabía que era una responsabilidad muy grande, porque no es solo tenerlo ahí y ya; implica llevarlo al veterinario, cuidarlo y entender que no va a durar meses, sino años. Me mentalicé y hasta el día de hoy, se ha cuidado con todo lo que ella requiere”, aseguró Fabiola.

Desde el momento en que Kyra llegó a su nuevo hogar, fue llevada al veterinario. Su dueña recuerda que, religiosamente, había que llevarla a vacunar cada mes, ya que los perritos en sus primeros meses de vida están un poco más expuestos y es importante tener cuidado con muchas enfermedades y brindarles la atención adecuada.

Esta perrita es muy valiente y, a lo largo de su vida, ha enfrentado diversas situaciones, por ejemplo, ha padecido alergias que han llevado a su dueña a correr para darle sus medicamentos, aunque debido a su edad, Fabiola trata de no medicarla en exceso para no afectar sus órganos internos y prefiere ofrecerle alternativas naturales.

Kyra ha crecido con mucho amor. (Cortesía)

Kyra no practica mucho deporte, ya que en una ocasión, mientras jugaba, tuvo un accidente en las gradas de la casa y se lesionó la rodilla. La veterinaria le ofreció a Fabiola proporcionarle pastillas para mejorar su calidad de vida, pero además de todo esto, la peludita también tiene una displasia leve de cadera.

Kira ya casi cumple 10 años y es toda una princesa. (Cortesía)

“El deporte que practica es que, los fines de semana o cuando tengo libre, la saco a dar vueltas cerca de la casa. La edad ya pesa y, por esa razón, no recorre largas distancias. A veces juego con ella, pero debido a su edad no le gusta que la molesten ni el ruido, porque hasta eso le incomoda”, señaló Fabi.

Montoya explicó que su perrita la ha acompañado gran parte de su vida, por lo que la considera como una hija. Además, asegura que cada mascota es única y especial y que todas vienen con un propósito, por eso aplaude el trabajo que realiza Viva Feria de Mascotas, una actividad que promueve esa responsabilidad con los caninos.

A la perrita le encanta posar para las fotos. (Cortesía)

Feria para las mascotas de la casa

Viva Feria de Mascotas busca devolver un poco de todo lo bueno que los peluditos brindan a sus dueños, creando un espacio donde ambos puedan disfrutar y pasar un fin de semana mágico juntos, además recuerda que lo más importante es su bienestar.

“Me gustan este tipo de actividades porque los perros aprenden a socializar entre ellos y uno como dueño aprende más de la vida perruna, aunque ellos no hablen, uno va comprendiendo su lenguaje”, contó Fabiola.

Lo que la peludita sabe hacer muy bien es dar amor. (Cortesía)

Viva Feria de Mascotas tendrá lugar el este sábado 28 y domingo 29 de setiembre en Parque Viva, en un horario de 10 a. m., a 7 p. m. La entrada es gratuita y el costo del parqueo es de 4.000 colones.

En la actividad usted podrá encontrar muchos productos y servicios diseñados para consentir a su perrito.