Participe en la fiesta de la Expo Furia y disfrute de buena música y actividades gratuitas

La Expo Furia estará llena de actividades y diversión para todos.

¿Está listo para la Expo Furia? En Tiempo Libre le contamos los detalles para que usted sea parte y disfrute al máximo de cuatro días de exposición de emprendimientos, música en vinilo, taller de autopublicación, tatuajes gratis, tufting (producción de alfombras o telares) en vivo, serigrafía y arte colectivo sobre el lienzo.

Todo esto usted podrá vivirlo en la Antigua Aduana, en barrio Escalante, San José, los días 14, 15, 16 y 17 de marzo, y lo mejor de todo es que la entrada es gratuita. Entre los emprendimientos nacionales podrá encontrar bolsos, cerámica artesanal, cosmética natural y accesorios hechos a mano, entre otros.

Además, podrá pasar un buen rato porque habrá música en vinilo, hacer su propia serigrafía, aprender a realizar publicaciones impresas, armar una pintura colectiva y llevarse un tatuaje gratis.

Los horarios en los que usted puede visitarlos son: jueves 14 de 5 p.m. a 8 p.m.; viernes 15, de mediodía a 9p.m.; sábado 16, de 10 a.m., a 9 p.m., y domingo 17 de 10 a.m., a 6 p.m., para que no se lo pierda.

Para más información puede comunicarse al correo: hola@semanadeldiseno.cr