Péinese el mostacho, aliste el chaine, la moto y prepárese para el mejor tour de la vida

El Mo-Ride busca hacer conciencia sobre la salud masculina. (Cortesia del Mo-Ride)

Salir a darse un paseo en moto, chaneado con su mejor traje, con el fin de hacer conciencia sobre el cáncer de próstata y la salud mental masculina es un evento que reúne a motociclistas de estilo clásico y vintage de todo Costa Rica.

Mo-Ride es una iniciativa anual en donde se juntan motociclistas y entusiastas de las dos ruedas, que si bien es cierto, se lucen en sus motos, también se concentran en abordar temas que a menudo son pasados por alto, pero que afectan a muchos hombres.

Ronald Sánchez, organizador del evento el Mo-Ride nació en Costa Rica hace 3 años, inspirado en el Gentleman’s Ride que es un evento internacional que se realiza en mayo y tiene el mismo objetivo de concientizar en estos temas.

De hecho, el nombre tan particular que posee el evento se compone de “Mo” por mostacho y “Ride” por recorrido.

Según datos de la Dirección de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud en Costa Rica para el año 2021, un total de 468 hombres fallecieron producto del cáncer de próstata, alcanzando el primer lugar de mortalidad por cáncer en hombres, por lo que se estima que al año hay aproximadamente 450 casos.

Por otro lado, entre el año 2018 y el 2022, en el país se contabilizaron 1.984 fallecimientos por suicidio, de los cuales el 82% es decir, 1.627 fueron hombres.

Juan Murillo es uno de los motociclistas que alista su chaine y participa de la actividad.

“Romper esos estereotipos de que el hombre tiene que ser fuerte, que no llora, que no tiene que preocuparse por su salud o mostrar debilidad es algo de lo que se reflexiona en esta actividad y que considero muy importante, además, el evento es chivísima porque uno ve motos clasicas que no se ven todos los días en la calle y lo mejor, comparte con amigos en un ambiente sano y por supuesto, es una buena razón para sacar el traje y vestirse bien”, contó.

Juan Murillo participará del Mo-Ride el próximo 12 de noviembre. (Cortesia de Juan)

El evento se llevará a cabo el próximo 12 de noviembre en un ambiente festivo y solidario, donde los participantes pueden disfrutar de diversas actividades relacionadas con el mundo de las motocicletas, mientras se educan y contribuyen a una causa significativa.

La hora de encuentro será a las 8:00 a.m., y el recorrido inicia en plaza Real Alajuela dirigiéndose hacia el centro comercial Aleste en Curridabat donde finalizarán con venta de comidas y conciertos.

La participación en el evento es gratuita para todos, pero están realizando una rifa de una motocicleta BMW G 310 GS, por un costo de 15 mil colones, si le interesa la rifa aunque no participe del evento también puede hacerlo para colaborar con la causa.

El sorteo se hará en vivo al finalizar el Mo- Ride en Aleste y queda participando al enviar un SINPE Móvil de ¢15,000 al 7078-0291 y el comprobante al WhatsApp: 8879-5959.

Al mismo tiempo que participa en el sorteo de una Motocicleta BMW, contribuye a la donación de 1000 exámenes de antígeno prostático.

Si le interesa participar con su moto inscríbase a través de este formulario.

Su apoyo en este evento marcará la diferencia en la lucha contra el cáncer de próstata y la conciencia de la salud mental masculina.