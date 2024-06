Pequeños mostraron grandes talentos en un evento lleno de magia y ritmo musical

El Festival Interescolar Note’s Peak 2024 estuvo repleto de mucha emoción y exposición de talento musical. (Yerlin Gómez)

El Auditorio Humboldt resonó con un excelente ritmo musical gracias a los talentosos estudiantes de diversos centros educativos.

Profesores, directores y padres de familia llenaron el auditorio para presenciar a estos pequeños artistas, quienes con sus instrumentos musicales convirtieron este sábado 22 de junio en un día inolvidable.

El público pudo presenciar un festival muy emotivo y lleno de talento. (Yerlin Gómez)

En su quinta edición, el Festival Interescolar Note’s Peak ofreció un evento de primera calidad con presentaciones artísticas que son dignas de admirar.

Las funciones se dividieron en dos: una a las 10 a.m., a la cual asistimos, y otra a las 3 p.m. A pesar de que el evento comenzaba a las 10 a.m., los espectadores no se hicieron esperar pues muchos se levantaron bien temprano para disfrutar del espectáculo sin perderse ni un momento.

Las presentaciones reflejaron todo el esfuerzo y trabajo de los niños, profesores y padres de familia. (Yerlin Gómez)

Zarhay Arroyo, pianista y creadora del Programa de Formación Musical Note’s Peak, inició con una reflexión sobre las maravillas naturales de Costa Rica y un mensaje positivo de mucha inspiración. Arroyo brinda, en su academia, clases de piano, marimba, campanas de doble función, percusión menor, entre otros.

El show contó con canciones de Disney muy conocidas. (Yerlin Gómez)

“Porque no es compitiendo que se hace patria, es cuando cada uno asume su propia responsabilidad, se prepara previamente, cuando se esfuerza, cuando no se deja vencer. Aún en momentos de cumbre, cuando está empinado, cuando estoy cansado, cuando tengo sueño, cuando me quiero rendir, cuando tengo pereza, aún me esfuerzo”, fueron algunas de las palabras de Zarhay.

Niño costarricense tocando el piano

En el escenario pudimos presenciar el talento de muchos niños con gran agilidad para tocar piano, marimba y otros más; además de una presentación de ballet, la voz de la soprano Stephanie Vega y el reconocido Maromero, quien llegó a animar aún más el show.

