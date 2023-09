Pintacaritas, inflables y mucho más le esperan para celebrar el Día del Niño y la Niña en la capital

El Parque Zoológico y Jardín Botánico Nacional Simón Bolívar tendrá inflables y pintacaritas para los más pequeños de la casa. Mayela López. (Mayela López)

Inflables, presentaciones en vivo y talleres son parte de las actividades que podrán disfrutar los más pequeños de la casa como parte de las celebraciones del Día del Niño, en el Parque Zoológico y Jardín Botánico Nacional Simón Bolívar.

Este sábado, a las 9:30 a.m. habrá un taller de elaboración de faroles a las 9:30 a.m. (registro previo al correo educacion@fundazoo.org), también habrá inflables de 10 a.m. a 2 de la tarde y su uso es gratis, al pagar la entrada al zoológico. al mediodía estará el show de Dino Rexy y sus Amigos.

También habrá bisutería a la venta y ceviches de Cevicheando Ando y Pintacaritas Tri.

Por otro lado, en el Museo Nacional también tirarán la casa por la ventana y el domingo 10 de setiembre, a partir de las 9.30 a.m. habrá un espectáculo de títeres a cargo de Fernando Thiel y la agrupación TicoTíteres llamado “Cocinando sueños”.

A las 11 de la mañana, la Banda & Orquesta Sinfónica Infantil del Instituto Nacional de la Música (INM), darán un concierto educativo titulado “Niños en el Museo”.