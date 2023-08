¿Planes para el fin de semana? Disfrute de conciertos de la Orquesta Filarmónica o charlas sobre ‘Oppenheimer’

Si usted disfruta de la música clásica o urbana, le gusta debatir sobre el cine o incluso le gustan los juguetes coleccionables, este fin de semana le espera con una serie de actividades perfectas para toda la familia.

Con conciertos de la Orquesta Filarmónica Nacional, una charla sobre la película Oppenheimer y los festivales Art Toy Con e InCultural, le contamos sobre los eventos que usted puede disfrutar este sábado 5 y domingo 6 de agosto.

Concierto Lo Mejor de Juan Luis Guerra

En el Teatro Popular Melico Salazar, la Orquesta Filarmónica celebrará este sábado 5 de agosto los éxitos del artista dominicano Juan Luis Guerra. El espectáculo tendrá dos funciones abiertas para todo público, a las 4 y 8 p. m.

Los precios de las entradas son ¢23.000 para la galería en el cuarto piso, ¢28.000 para palco y balcón del tercer piso, ¢33.000 para las zonas del segundo piso y ¢38.000 para el palco y las lunetas del primer piso.

Estos boletos están disponibles en el sitio web de Eticket.

Concierto Lo Mejor de Pink Floyd

También producido por la Orquesta Filarmónica, este domingo el Teatro Melico Salazar ofrecerá un concierto con los clásicos de la banda de rock británica Pink Floyd. Las funciones serán a las 3 y 7 p. m.

Las entradas también se pueden adquirir en la plataforma de Eticket y los precios van desde los ¢23.000 hasta los ¢38.000.

Marvin Araya será el director de la orquesta en los tributos a Juan Luis Guerra y Pink Floyd. (Foto: Orquesta Filarmónica Nacional)

Art Toy Con

Los amantes de los juguetes o figuras coleccionables producidos por diseñadores podrán visitar el festival Art Toy Con Costa Rica, en el Centro Cultural Key Largo, ubicado frente al Parque Morazán.

Durante el festival, que tendrá lugar este sábado y domingo, los participantes podrán disfrutar de exposiciones, conferencias, y talleres, así como también interactuar con coleccionadores, artistas y marcas de diseño de juguetes.

Además, se llevará a cabo un mercado de producto local en donde se ofrecerán piezas de juguetes en resina, plástico, impresión 3D, ilustraciones y más.

Una de las marcas que se presentará durante el mercado es el taller de cerámica Enraizados, el cual retoma la cultura de Barva, Heredia, a través del uso de la mascarada y diferentes objetos como tazas de café o personajes populares como el diablo.

El Festival Art Toy Con se realizará simultáneamente este fin de semana en México, Argentina, Perú, Chile, Colombia, El Salvador, España, Venezuela y Macao. Por ello, también habrá charlas, presentaciones y streaming virtuales desde cada sede.

El taller de cerámica Enraizados será una de las presentaciones de arte local durante el festival. (Foto: Art Toy Con Costa Rica)

Charla Oppenheimer

Para discutir sobre la aclamada película Oppenheimer, del director Christopher Nolan, el Cine Magaly realizará un cineforo este sábado 6 de agosto.

A partir de las 9:30 a. m., la película se proyectará en la Sala Magaly. Cuando termine el filme comenzará el foro, a las 12:30 p. m. Las entradas de la función se pueden adquirir el mismo día del evento en la taquilla o en el sitio web del Cine Magaly.

'Oppenheimer' es protagonizada por el irlandés Cillian Murphy. Foto: WB

Festival InCultural

En un ambiente para descubrir la riqueza cultural de la juventud costarricense, el Festival InCultural ofrece un espacio para los artistas emergentes de la gran Área Metropolitana. Este evento se realizará de manera gratuita en las instalaciones del Centro Cultural de España, en Barrio Escalante, este sábado 5 de agosto de 3 p. m a 11 p. m.

En el lado musical, los artistas que participarán en el festival son Mir and The Colors, Tony X, Only Sax, Rakz, Contraforma, La Dupla Asesina y Berensky. En cuanto a artes visuales estarán Elfa, Tribal Knot, Sneaky Swirls, Avenida 12, Oniro, Ele Duende, Owaraitake y Reflejo Cotidiano.

Además, el evento contará con poesía de Jodida Amarila, Bianca Muñoz, Gabriel Vargas, Kevin Johnson Murilo y Vero Monge, así como performance de Nelo y Lila Ambarina.