Pococí estará de fiesta en un ambiente repleto de baile y el buen sabor limonense

Pococí estará de fiesta en un ambiente repleto de sabor limonense y baile. (Cortesía)

Los vecinos de Pococí, en Limón, podrán ser parte de una fiesta llena del buen sabor y el baile que caracterizan a la provincia, en una actividad organizada por la Municipalidad de Pococí.

Al ritmo del mejor calypso y reggae se llevará a cabo el AfroPococí Festival, el cual contará con actividades como conciertos, parade, presentaciones culturales, exposición de emprendimientos caribeños. Además, se exhibirán artesanías, comidas, trajes y vestuarios, todo alusivo al aporte cultural de nuestro caribe costarricense.

Limón se caracteriza por su diversidad cultural, gastronomía y más. (Cortesía)

La cita es el próximo domingo 18 de agosto, a las 10 a.m., en el campo ferial de la Expo Pococí.

El parade dará inicio a partir de las 2 p.m., y se contará con la participación de agrupaciones, entre las que destacan The Mystics, Valkyries and Warriors from Siquirres, Banda Magic Sounds de Limón y muchos más.

Dicen que lo mejor de Limón es su gente. (Cortesía)

La tarde se cerrará con dos conciertos, en los que se mezclará la reconocida trayectoria de Kawe Calypso con las potentes voces de las muchachas de Queens of Reggae.

Si usted desea asistir y disfrutar en familia, le contamos que el evento es totalmente gratuito y abierto a todo el público.

