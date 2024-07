Prepárese para reírse a carcajadas con Mario Aguilar y su show “Ojo de loca no se equivoca”

Prepárese para reírse a carcajadas con Mario Aguilar y su show “Ojo de loca” desde México.

Si usted es de los que le encanta reír a más no poder, le traemos información de un espectáculo que no se puede perder. Se trata del show del comediante mexicano Mario Aguilar, quien llegará a Costa Rica este miércoles para presentar: “Ojo de loca no se equivoca”.

El epicentro de las risas será en el CIC ANDE, en Belén, que está ubicado 300 metros norte de la Iglesia de San Antonio, a partir de las 7 p.m. Las puertas abrirán al público a las 4 p.m. y desde esa hora estará disponible el parqueo privado para todos los asistentes; además habrá venta de comidas y bebidas.

Mario Aguilar, famoso comediante mexicano, no para de hacer reír al público. Foto: Instragram

“Ojo de loca no se equivoca” es un espectáculo imperdible de 90 minutos que fusiona humor, música y complicidad. Esta será la primera presentación del mexicano en nuestro país y aprovechará para quedarse a vacacionar el fin de semana.

Quedan muy pocas entradas para el show de comedia y usted las puede adquirir por medio de www.smarticket.net.