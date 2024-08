Regálele a su mamita una sesión de masajes relajantes en su mes

Regálele a su mamita un chineo en su mes con una sesión de masajes que la hará relajarse. (Rafael Pacheco Granados)

Aunque el Día de la Madre ya pasó, durante todo este mes hay muchas opciones para consentir a mamita y hacerla sentir especial, es por eso que queremos ofrecerle una alternativa para que usted saque el ratito y le regale el chineo que ella tanto merece, a través de unos masajes relajantes que la harán salir como nueva.

En Tiempo Libre, buscamos opciones para que las mamás puedan darse ese gusto, romper con la rutina y despejar la mente de una manera especial, y es así como encontramos Thana Spa, local que se ubica en Zapote, 200 metros al oeste del Colegio de Abogados.

Ismenia Solís y Heiner Naranjo han trabajado en equipo y su hija Aitana inspiró el nombre del spa. (Rafael Pacheco Granados)

Desde que entré al spa me sentí muy bien recibida, el equipo de trabajo es muy amable y amigable, así que en cuanto a atención puedo asegurarles que es el lugar indicado. A la vez, aproveché para obtener información sobre todo lo que realizan y así poder contarles a ustedes.

“Thana Spa nació en pandemia (hace cinco años) y primero era a domicilio. Cuando llegó la pandemia empezamos a domicilio y con poca aparatología. Desde los 17 años (tiene 29) trabajo para estéticas, ya después como que me dio por tener lo mío lo propio”, nos contó Ismenia Solís Rodríguez, propietaria del spa.

Estos masajes relajantes lo dejan a uno como nuevo. (Rafael Pacheco Granados)

En esta estética se realizan masajes, tratamientos reductivos, opciones de aparatología no invasiva y una variedad de alternativas para revitalizar el cuerpo, además de ofrecer una experiencia de bienestar y cuidado personal, además será tratado por un equipo de trabajo muy profesional.

Los masajes se los puede realizar cualquier persona, ya que pueden aliviar contracturas ocultas, dolores de espalda o molestias derivadas por malas posturas, lo ideal es que usted consulte cuál es el más adecuado para usted, ya que es un servicio personalizado.

Las limpiezas faciales tienen múltiples beneficios. (Rafael Pacheco Granados)

“Tengo más de 10 años en lo que es estético; sin embargo, siempre hay que estarse innovando por el tema de aparatología nueva o tratamientos. Sabemos que el cliente invierte su dinero que tal vez le ha costado o ha ahorrado bastante, entonces la idea es que pueda obtener un resultado garantizado”, agregó Isme.

El ambiente del spa es encantador y cuenta con una decoración cálida y acogedora, con sonidos musicales relajantes. Al ingresar, los visitantes son recibidos por flores rosadas combinadas con espejos que aportan un toque especial. También hay paredes en tonalidad negra junto a unos sillones que hacen que el lugar sea muy elegante.

Thana Spa se ubica en Zapote, 200 metros al oeste del Colegio de Abogados. (Rafael Pacheco Granados)

Isme tiene una bonita familia que ha sido su apoyo incondicional, incluso su esposo, Heiner Naranjo, es socio y ha sido parte de este proyecto. Además, su pequeña hija Aitana fue la inspiración para el nombre del negocio, que significa acción de gracias.

Este centro de relajación me atrapó por completo y aproveché para realizarme un masaje y relajarme. Tanto Valeria Amador como Grace Hidalgo me atendieron muy bien. Valeria me realizó el masajes en la espalda y en las piernas, me hizo una exfoliación en las manos y hasta me ofreció una limpieza facial.

Las camillas son bastante cómodas y el lugar es muy acogedor. (Rafael Pacheco Granados)

La decoración del spa es muy llamativa. (Rafael Pacheco Granados)

En el caso de la limpieza, no me la pude realizar porque anteriormente me había hecho un tratamiento, pero fui testigo de su buen trabajo y pude presenciar el procedimiento gracias a que me brindaron la opción de llevar a otra persona, así que llevé a una amiga y ella sí aprovechó la limpieza y quedó como nueva también por los increíbles masajes.

Al finalizar la sesión, nos llevaron unas copitas de vino, así que disfrutamos de un gran momento de relajación y pudimos saborear la deliciosa la bebida.

Los espejos no pueden faltar en este increíble lugar. (Rafael Pacheco Granados)

Si usted quiere que su mamita viva esta misma experiencia, le cuento que con Yuplón puede regalarle ese momento de relajación y a la vez sorprenderla en este mes tan especial con un masaje completo, máscara LED facial, exfoliación, limpieza hidrodermoabración, scruber (tratamiento exfoliante) y una copita de vino por 9.500 colones.

Y si usted desea relajarse también, puede optar por estos mismos tratamientos para dos personas por tan solo 15.000 colones. Esta alternativa aplica hasta el 6 de noviembre de este 2024.

Para más información y para conocer los términos y condiciones puede visitar este enlace: Yuplón.