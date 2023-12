Karina Ramos no pasará solita el fin de año

Kary Ramos está en Costa Rica muy bien acompañada por una razón especial. (Cortesía)

La exmiss Costa Rica Karina Ramos compartió en su cuenta de instagram que se encuentra en Costa Rica para disfrutar de los últimos días del año.

De hecho no viajó sola, lo hizo muy bien acompañada por dos de sus perritos Magui y Xoli, ya que Kary tiene una razón muy especial para estar en el país.

La guapísima modelo, que actualmente vive en México, disfrutará paseando en su lugar favorito: la playa.

Y aunque de momento Kary está felizmente soltera, no pasará solita estos días del año, pasará muy bien acompañada de sus peluditos en una playa en Guanacaste.

La guapísima le contó a La Teja la razón por la cual pasará tan bien acompañada este fin de año y se debe a que Xoli, su perrito de raza Xoloitzcuintle, no conoce la playa.

La primera vez de Xoli

Esta será la primera vez que las patitas de Xoli sentirán la arena a la orilla del mar.

“La idea es llevarme a los tres para que Xoli conozca la playa, como es un perrito de ciudad, siempre ha estado conmigo en ciudad de México y no ha tenido la oportunidad de tener esa vida de Magui y Rufi que iban a la playa conmigo cada fin de semana”, dijo Kary.

La modelo contó que debido a lo mucho que trabaja y lo largo que quedan las playas en México no ha tenido el chance de llevarlo, pero ahora que está en el país le encantaría que Xolito conozca nuestros paraísos naturales.

Xoli, Maghi y Rufi disfrutarán de unas vacaciones en la playa. (Foto de archivo) (Instagram)

De hecho, la guapísima modelo está muy ansiosa por ver cómo va a reaccionar el peludito al verse frente a la inmensidad del mar.

“No tengo idea de cómo va reaccionar Xoli, los tres tienen personalidades tan diferentes, a Rufi le encanta revolcarse en la arena como yo y a Maghi le encanta asolearse, entonces, me muero por ver si le van a gustar la arena y el agua, aunque pienso que tal vez el agua podría darle miedo, pero no sé, estoy muy ansiosa, ya quiero ver cómo se comportan juntos”.

Kari siempre piensa en sus perritos

La modelo no ha decido a cuál playa de Guanacaste va a ir, pero sí tiene claro que será una muy segura para ellos, en donde no se vean expuestos a un golpe de calor.

“Estoy valorando a cuál playa de Guanacaste, con las mascotas hay que tener mucho cuidado de que no se vayan a exponer a un golpe de calor, hasta de la arena caliente hay que cuidarlos; pienso que será una playa en donde no haya mucha gente y considero llevarlos bien temprano o en la pura tarde para no exponerlos en las horas donde más calienta el sol”.

Su otro perrito Rufi aún no ha llegado al país, pero según Kary pronto estará con ellos para iniciar la aventura playera.