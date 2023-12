Karina Ramos revela sus trucos para conseguir fotos espectaculares en la playa

Kary Ramos nos da sus truquitos para tener fotos espectaculares en la playa. (Foto Archivo)

La playa es uno de los escenarios más bonitos para tomar fotografías bonitas, especialmente esas que van directo para el perfil de Instagram o Facebook.

Así que para ayudarle a lograr esa foto de portada, le compartimos los truquitos que utiliza la guapísima Karina Ramos para que sus fotos queden puras tejas.

Según Kary, es muy importante la hora en la cual se tomen las fotos.

“Lo mejor es hacer las fotos muy temprano en la mañana o durante la tarde, porque después de las diez de la mañana hasta las dos de la tarde, el sol calienta mucho y esa luz que se sobrepone del sol no ayuda”.

Para tener una muy buena iluminación natural, dice Kary que lo mejor es procurar que la luz siempre venga de frente y no de atrás para no quedar contraluz.

La foto en sí es importante, pero algo que resalta Kary es que la protagonista de la fotografía es quien salga en ella, razón por la cual es importante elegir bien lo que vaya a usar para las imágenes.

“Uno debe escoger el estilo de baño que la haga sentir cómoda, a pesar de que un estilo esté de moda, si a mí no me gusta o no me hace sentir a gusto lo mejor es no utilizarlo”.

Kary Ramos se luce en traje de baño. (Cortesía)

Kary prefiere los trajes de baño de dos piezas porque le encanta broncearse.

“Yo procuro que mis trajes sean lo más pequeñitos posible para que no me queden marcas de nada, pero siempre es bueno tener un traje de baño entero bien bonito o uno de talle alto para usar en algún evento especial de playa”.

Sin embargo, aconseja buscar un traje de baño que la favorezca e inclusive acompañarlo con alguna salidita de baño o un vestido, y por supuesto los accesorios como sombreros, pañoletas y lentes, que dice Kary ayudan a que se vea más bonita la foto.

Kary Ramos se luce en traje de baño entero también. (Cortesía)

Pero hay algo que para la hermosa Kary es esencial al momento de posar en la playa.

“Lo más importante si uno quiere tomarse fotos bonitas en la playa es disfrutarlo y no estresarse por tener la foto perfecta”.