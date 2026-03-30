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Parque Diversiones tomó una importante decisión para esta Semana Santa

El parque confirmó si abrirán o no durante Semana Santa

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Por Hillary Chinchilla Marín

El Parque Diversiones no cerrará durante la Semana Santa, y más bien ofrecerá una agenda completa de actividades para toda la familia, según confirmó la organización.

El parque operará todos los días en horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., con propuestas que combinan tradición, entretenimiento y adrenalina.

Actividades especiales para toda la familia

Parque Diversiones abrirá todos los días durante Semana Santa.
La búsqueda de huevos de Pascua será uno de los eventos principales. (Cortesía /Cortesía)

Durante toda la semana, los visitantes podrán disfrutar de una programación especial que incluye eventos religiosos, dinámicas familiares y actividades temáticas.

La agenda arrancó el 29 de marzo con un concierto de música sacra, mientras que uno de los eventos más esperados será la búsqueda de huevos de Pascua, programada para el 5 de abril, donde habrá premios y sorpresas para niños y adultos.

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Además, el parque contará con decoración alusiva, talleres, pintacaritas y espacios como la Casita de Pascua, pensados para el disfrute de todas las edades.

Dragonix: la gran novedad

Uno de los principales atractivos de esta temporada es Dragonix, la nueva atracción de alta adrenalina inspirada en vuelos tipo Air Race que tendrá su apertura completa durante esta semana.

Esta experiencia ofrece giros, velocidad y una sensación de vuelo única, dirigida principalmente a jóvenes y adultos que buscan emociones fuertes.

Según el parque, esta atracción marca una nueva etapa en su oferta de entretenimiento.

Parque Diversiones abrirá todos los días durante Semana Santa.
Parque Diversiones abrirá todos los días durante Semana Santa. (Cortesía /Cortesía)

Recomendaciones para los visitantes

Las autoridades del parque recomiendan a los asistentes llevar bloqueador solar, usar ropa cómoda, mantenerse hidratados y estar atentos a las redes sociales para conocer detalles de la programación.

Con esta propuesta, el Parque Diversiones se posiciona como una opción activa durante la Semana Santa, especialmente para quienes buscan alternativas recreativas sin salir del país ni del GAM.

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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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