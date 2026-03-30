Parque Diversiones tomó una importante decisión para esta Semana Santa

El Parque Diversiones no cerrará durante la Semana Santa, y más bien ofrecerá una agenda completa de actividades para toda la familia, según confirmó la organización.

El parque operará todos los días en horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., con propuestas que combinan tradición, entretenimiento y adrenalina.

Actividades especiales para toda la familia

La búsqueda de huevos de Pascua será uno de los eventos principales. (Cortesía /Cortesía)

Durante toda la semana, los visitantes podrán disfrutar de una programación especial que incluye eventos religiosos, dinámicas familiares y actividades temáticas.

La agenda arrancó el 29 de marzo con un concierto de música sacra, mientras que uno de los eventos más esperados será la búsqueda de huevos de Pascua, programada para el 5 de abril, donde habrá premios y sorpresas para niños y adultos.

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Además, el parque contará con decoración alusiva, talleres, pintacaritas y espacios como la Casita de Pascua, pensados para el disfrute de todas las edades.

Dragonix: la gran novedad

Uno de los principales atractivos de esta temporada es Dragonix, la nueva atracción de alta adrenalina inspirada en vuelos tipo Air Race que tendrá su apertura completa durante esta semana.

Esta experiencia ofrece giros, velocidad y una sensación de vuelo única, dirigida principalmente a jóvenes y adultos que buscan emociones fuertes.

Según el parque, esta atracción marca una nueva etapa en su oferta de entretenimiento.

Parque Diversiones abrirá todos los días durante Semana Santa. (Cortesía /Cortesía)

Recomendaciones para los visitantes

Las autoridades del parque recomiendan a los asistentes llevar bloqueador solar, usar ropa cómoda, mantenerse hidratados y estar atentos a las redes sociales para conocer detalles de la programación.

Con esta propuesta, el Parque Diversiones se posiciona como una opción activa durante la Semana Santa, especialmente para quienes buscan alternativas recreativas sin salir del país ni del GAM.