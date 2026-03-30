¿Qué ver este Lunes Santo en televisión nacional? Lista de películas y horarios

La programación de Semana Santa en televisión nacional ofrece este Lunes Santo una selección de películas religiosas y clásicas para acompañar la jornada, con opciones durante toda la tarde y noche.

Las producciones incluyen historias bíblicas y relatos inspirados en la fe, transmitidas principalmente por canal 36 y canal 1.

Quo Vadis es una de las producciones destacadas del día. (Archivo/Archivo)

Programación completa del Lunes Santo

A continuación, la cartelera con horarios y canales para este día:

1:00 p. m. – Esther la reina de Persia (Canal 36)

– (Canal 36) 2:30 p. m. – Saúl: el viaje a Damasco (Canal 36)

– (Canal 36) 4:00 p. m. – Los milagros de Jesús (Canal 36)

– (Canal 36) 4:00 p. m. – Quo Vadis (Canal 1)

– (Canal 1) 7:00 p. m. – Jesús: el evangelio según San Juan (Canal 36)

– (Canal 36) 10:00 p. m. – Apocalipsis: la revelación (Canal 36)

LEA MÁS: Se acerca la Semana Santa y en este canal y a esta hora darán “Marcelino, Pan y Vino”

Opciones para toda la familia

La programación incluye desde relatos del Antiguo Testamento hasta producciones centradas en la vida de Jesús, lo que permite a las familias elegir contenidos acordes a la tradición de la Semana Santa.

Películas como Los milagros de Jesús y Jesús: el evangelio según San Juan destacan por su enfoque en los pasajes más conocidos de la fe cristiana, mientras que Quo Vadis ofrece una mirada más histórica del cristianismo en sus inicios.

Estas producciones suelen captar la atención de la audiencia durante esta época, consolidándose como parte de la tradición televisiva anual.

Nota realizada con ayuda de IA