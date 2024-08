Chef encontró la receta ideal para que el chile no le pique y le dé un sabor especial a su comida

El chile es un ingrediente infaltable en la cocina de muchos gracias a su irresistible sabor.

Es por eso que el chef Carlos Casco Villalobos, que se dejó llevar por su amor por la cocina, creó una receta de chiles que cautiva a quienes la prueban, elevando la temperatura de sus platos sin causar un picor excesivo, de ese que no permite saborear bien los otros alimentos.

Estos son los frasquitos de Chiles Casco CR que cautivan a quienes los prueban. (Cortesía)

“La idea de los chiles empezó en el 2018, porque yo me había quedado sin trabajo, y los hice por un periodo de ocho meses, hasta que conseguí otra vez empleo y los dejé de hacer durante mucho tiempo. Luego, lo retomé en el 2024, en Semana Santa”, indicó Carlos.

Carlos Casco tiene pensado agregar más opciones de sabores y pronto los conoceremos. (Carlos Casco)

Mientras estuvo sin empleo, Casco vio una gran oportunidad para aprovechar su tiempo libre y crear su propio negocio de chiles; sin embargo, cuando consiguió trabajo, pausó esta idea, hasta que un día su hermana le pidió que le preparara chileros para vender, ya que ella pensó que sería una buena idea incluir a los alumnos de una escuela de enseñanza especial para la que labora.

El chef le asegura que el sabor no es picante excesivo, sino el adecuado para sus platillos. Foto: Instagram

“La idea de la escuela es integrar a los muchachos a la sociedad y que puedan buscar trabajo. Entonces los chiquillos, cuando yo les regalé el chile, lo empacaron, lo etiquetaron y vendieron para recaudar fondos. A partir de ahí empecé a hacer otra vez y saqué los seis sabores que tengo actualmente, y ahí fui avanzando de a poquitos”, agregó el chef.

Actualmente Carlos se dedica a su trabajo y a la elaboración de esta increíble receta que cuenta con seis opciones de sabores: tradicional, ahumado, caribeño, barbacoa, gatillazo (haciéndole honor al grupo de música en Heredia) y de chipotle.

Carlos utiliza ingredientes naturales y evita los preservantes, a excepción de los que ya traen incorporado, como el vinagre. Foto: Instagram

“La idea era hacer salsitas para que la gente pudiera marinar sus comidas y darle un sabor distinto. Les puse chile de bajo nivel, no es chile para morirse ni como el tabasco, pero el chiste de mis chiles es que usted no lo use como cuando la comida ya está lista y servidad y se lo echa encima, sino que lo pueda usar para marinar carnes, pollo, como un ingrediente más”, señaló Casco.

El chef comenzó vendiendo únicamente frascos pequeños, pero gracias a la buena recepción, ahora ofrece una nueva línea en tamaños de galón y medio galón, una buena opción para sodas y restaurantes.

Carlos le puede pasar uno que otro tip para sus recetas.

Los frascos de chile tienen un valor de 3.500 colones y en el caso de que guste más cantidad, puede optar por el medio galón o el galón y los precios varían según el sabor, los cuales van desde los 10.000 colones hasta los 35.000, que esos le duran mucho más.

Si usted desea probar estos exquisitos sabores puede comunicarse con Carlos al número de teléfono: 8851-2619 o en Facebook e Instagram como @Chiles Casco CR.

