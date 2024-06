Comida, cócteles y un gran ambiente lo esperan para disfrutar en un lugar único en Cartago

Pragmático CR ofrece unas deliciosas hamburguesas que son toda una delicia. (Rafael Pacheco Granados)

Cartago puede rajar que tiene numerosos lugares para disfrutar de buena comida y esos antojitos que se vienen a veces, pero encontré uno que lo tiene todo: excelente comida, cócteles y un ambiente incomparable. Se llama Pragmático CR.

Solo vea esa hamburguesa, es imposible no antojarse. (Rafael Pacheco Granados)

Este maravilloso restaurante se encuentra 250 metros al oeste de la entrada sur del Hospital Max Peralta. Desde que uno llega al sitio, sus instalaciones llamativas destacan y, al entrar, se confirma su encanto.

Pragmático CR se encuentra 250 metros al oeste de la entrada sur del Hospital Max Peralta, en la provincia de Cartago. (Rafael Pacheco Granados)

Usted puede elegir si quiere disfrutar de un espacio tranquilo para conversar o un área más animada cerca del bar o incluso al aire libre, desde donde usted desee podrá vivir una experiencia gastronómica que lo dejará sin palabras.

Conversamos con Mariana Jiménez y Donovan Quesada, dos de los propietarios de Pragmático CR, para descubrir cómo nació este gran proyecto que atrae a tantas personas y que destaca por su calidad y por ofrecer una experiencia única.

Mariana Jiménez es uno de los rostros que está detrás de este gran proyecto. (Rafael Pacheco Granados)

“Nosotros previamente ya teníamos un negocio, lo que pasa es que era más informal, pero de ese negocio salió o nos dimos cuenta de que había una necesidad en Cartago de tener un lugar un poco más fresco, moderno y dejando de lado lo clásico”, nos mencionó Mariana.

Ellos decidieron crear un sitio donde las personas pudieran comer rico, tomar cócteles y estar en un ambiente distinto a lo usual, con música en vivo, dinámicas y eventos, y fue así como le fueron dando forma a su restaurante.

Hay varias ambientaciones en el restaurante y usted puede elegir la que lo haga sentir más cómodo. (Rafael Pacheco Granados)

Cuatro amigos fueron los encargados de sacar adelante este negocio, ellos son Mariana y su hermano Raúl, Donovan y su amigo Rolando Támez. “En mayo (el mes pasado) cumplimos un año con este proyecto. Tenemos una relación de amistad de años y decidimos crear esto juntos”, señaló Donovan.

“Viene mucho público joven, pero la idea no era solo centrarse en eso, sino en cualquier persona. A veces llegan parejas como de señores, como queriendo buscar un coctel o un plato diferente, entonces sí nos quisimos enfocar en un mercado más amplio”, agregó Mariana.

La Chicken Crispy es otra de sus especialidades. (Rafael Pacheco Granados)

Según nos comentó Jiménez, su visión se centraba en ofrecer a las personas un lugar que rompiera con los esquemas conservadores y ofrecer algo más jovial. Su meta era crear un ambiente moderno y vibrante, donde la gente pudiera experimentar una atmósfera única y diferente a lo que están acostumbrados.

Mariana Jiménez y Donovan Quesada son dos de las cuatro mentes detrás de este chuzo de lugar. (Rafael Pacheco Granados)

“Las hamburguesas son uno de los platillos estrella que tenemos, acá en Pragmático la comida es muy rica y ahorita venimos saliendo de una competencia de hamburguesas donde nos fue muy bien y quisimos seguir bajo esa misma línea”, explicó Donovan.

Este postrecito tiene un sabor único, es toda una tentación. (Rafael Pacheco Granados)

Quesada también agregó que han ido innovando, por ejemplo, ofrecen la Pragmático Smash Burger, que es una hamburguesa que trae tocineta y torta angus (carne de res reconocida por su calidad y sabor) y la Chicken Crispy, que tiene una abundante porción de pollo, ambas han sido muy bien recibidas por el público.

Yo probé ambas hamburguesas y estaban bastante buenas, porque además de que pude presenciar la elaboración y comprobar la frescura de sus productos, su sabor es incomparable.

De la cocina a su mesa, la atención en el lugar es muy buena. (Rafael Pacheco Granados)

Las papas y el camote que acompañaron las hamburguesas también estaban increíbles y el postre que pude saborear fue un cheesecake de frutos rojos y estaba delicioso.

En Pragmático puede encontrar comidas típicas nacionales como chifrijo o casado, y también internacionales como sushi, bowl, tacos de birria, quesadillas, entre otros. Los precios de los platos fuertes van de los 4.000 colones en adelante.

Si quiere ir a tomarse algo en un ambiente familiar, este es un muy buen lugar. (Rafael Pacheco Granados)

Con Yuplón usted puede disfrutar de dos hamburguesas a elegir, entre Pragmático Smash y Chicken Crispy, un acompañamiento (papa o camote) y un delicioso postre de la temporada para dos personas por un valor de 12.800 colones. Esta opción está disponible hasta el 4 de setiembre de este año.

Para más información sobre los términos y condiciones puede visitar este enlace: https://www.yuplon.com/campaign/preview/5261.

El horario de Pragmático es lunes, miércoles y jueves de 4 p.m. a 11 p.m., viernes de 11:30 a.m. a 1 a.m., sábados de 10 a.m. a 1 a.m. y domingos de 10 a.m. a 11 p.m.

Pragmático CR espera a todos los amantes de la gastronomía y del buen ambiente. (Rafael Pacheco Granados)