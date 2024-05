Disfrute deliciosos platillos japoneses preparados por un costarricense

Sushi Maki Take se ubica en Desamparados, 100 metros norte del centro comercial Decosure, contiguo a Prestafull. (Rafael Pacheco Granados)

Sushi Maki Take es un restaurante con sabor japonés, pero su creador es un costarricense que tuvo la idea de abrir un espacio para ofrecer esos gustitos y atraer a vecinos de Desamparados y de otros sectores del país.

Hubert Bustamante Pérez, originario de Escazú, ya tenía el talento culinario, porque desde que estaba en el colegio trabajaba en un restaurante y sus jefes eran japoneses, por lo que aprendió muchos tips con ellos, así como de su rica cultura.

De izquierda a derecha: Tuna Tempura, Tairoll, Sakanaroll y Crunch. (Rafael Pacheco Granados)

Hubert no se quedó solo con ese aprendizaje, sino que también se dedicó a estudiar gastronomía para ampliar su conocimiento, luego inició con un local en San Pedro y, al ver la buena aceptación del público y gracias a los comentarios positivos, decidió realizar una apertura en Desamparados.

Los rollitos son toda una delicia y una tentación para los amantes de la buena comida japonesa. (Rafael Pacheco Granados)

“Esa idea surge con la necesidad de tener un sushi bueno, rico y a un precio accesible. Hace más de 20 años el sushi era para la clase alta, que tenía el paladar para eso. La función de nosotros los chef es adaptar esa cultura japonesa al paladar costarricense y es así como nació Maki Take.

El té frío de la casa tiene un muy buen sabor y es bastante refrescante. (Rafael Pacheco Granados)

“El primer restaurante abrió en San Pedro y tras la pandemia buscamos un punto donde hubiera mucha gente que le gustara la cocina japonesa y que no tuviera tanta demanda, por eso escogimos Desamparados, ha sido una aceptación increíble, tenemos ocho meses de estar aquí”, nos contó Hubert.

Sushi Maki Take se ubica 100 metros norte del centro comercial Decosure, contiguo a Prestafull, así que todos los vecinos de Desampa no tienen excusa, tiene una buena ubicación, muy cerca del centro del cantón.

Los vecinos de Desamparados no se pueden quedar sin comer en Sushi Maki Take. (Rafael Pacheco Granados)

Bustamante agregó que este tipo de platillos se han hecho muy populares en el país y que los ticos hemos ido aprendiendo a comer sushi y otras comidas japonesas que se caracterizan por tener esos contrastes de sabores, muy distintos a los latinos.

También nos mencionó que el cantón los ha aceptado muy bien porque les ha encantado la comida y, gracias a eso, hasta el local se amplió. Sushi Maki Taki es un lugar muy acogedor, ameno, con música relajante y muy buena atención.

Muchos aprovechan para tomarse algo diferente y prueban la cerveza japonesa. (Rafael Pacheco Granados)

“A la gente le gusta venir, relajarse y hasta tomarse una cerveza japonesa en los silloncitos, es un ambiente agradable y familiar. Acá pueden llegar y celebrar cumpleaños, aniversarios, fiestas de empresas y hasta se han casado”, explicó Bustamante.

Lo que más diferencia este restaurante de los demás, es que se pueden escoger los tipos de rollitos y las entradas. Hay también un sushi para principiantes, por si aún no han experimentado el buen sabor de ese alimento.

Incluso, a los principiantes les ayudan a escoger los rollitos y también los asesoran para que esa primera experiencia sea la mejor.

En Sushi Maki Take hay muy buen servicio y lo atienden de maravilla. (Rafael Pacheco Granados)

Yo quería probar esa combinación de sabores así que me deleitaron con unos rollitos que estaban exquisitos. Me trajeron un plato con rolls Crunch, Sakana, Tai y Tuna, ¡les cuento que estaban deliciosos!

También me trajeron una copa del té frío de la casa y tiene un sabor muy diferente al usual y es que al ser frozen es muy refrescante. Realmente todo estaba muy rico y está totalmente recomendado. Si usted no quiere perderse esta infinidad de sabores, tiene que ir a Sushi Maki Take y deleitar su paladar.

Los ingredientes con los que preparan los rollitos son productos frescos. (Rafael Pacheco Granados)

Maki Take ofrece también otros platillos como por ejemplo pollo teriyaki, arroces tipo cantonés, sopas como ramen, pollo a la plancha, tempura y hasta platos vegetarianos. Las opciones son variadas y con buenos precios.

“Vengan a probar nuestros platillos, tenemos opciones para todos los gustos, los invitamos a que vengan a darse la vuelta”, comentó el propietario.

Con estos rollitos pueden comer varias personas. (Rafael Pacheco Granados)

Le tengo buenas noticias y es que con Yuplón usted puede disfrutar en Desamparados de 40 piezas de sushi: Tairoll, Tuna Tempura, Crunch y Sakanaroll, una entrada a escoger entre las opciones que se indican en la página y dos té fríos frozen de la casa, todo esto por 12.500 colones.

Esta opción aplica desde el 1º de mayo hasta el 1º de agosto de este año. Es necesario que reserve al número de teléfono 7011-8781, y si desea conocer los términos y condiciones puede visitar este enlace: https://www.yuplon.com/campaign/5177