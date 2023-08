En Pococí hay un volcán que le hará explotar su paladar: Es un platillo para comelones de verdad

En mayo del 2016, el volcán Turrialba despertó la creatividad de un chef, quien se arrolló las mangas y creó un platillo único en tamaño y sabor.

Edwin Villalobos es el dueño del restaurante Big Boy, que se ubica en Pococí, Limón y en ese entonces, la caída de ceniza del coloso le dio la inspiración para ofrecer un plato surtido, que fuera más allá de llenar los paladares de quienes lo consumen.

Villalobos creó el “Big Volcán”, que tiene como objetivo darle a sus clientes una experiencia única con la comida.

“Siempre me ha gustado comer rico y en ese entonces me sugirieron hacer un plato grande, aprovechando que el tema del momento era el volcán Turrialba.

LEA MÁS: Renzo Rímolo encontró en la pandemia su lugar favorito para vacacionar y ahora nos lo recomienda

“Al inicio me costó cuadrar todo, pero dije ‘la vamos a romper’ y se me ocurrió hacer algo con la forma del volcán. Aproveché los ingredientes que tenemos en el restaurante y entonces le di forma con chicharrón, carnes mexicanas, repollo, papas, patacones. Los frijoles dan la forma de la lava, también tiene pico de gallo, salsa de tomate y lo logramos después de 4 intentos”, recordó.

Villalobos confesó contento que el experimento le dio resultado y hoy en día, el Big Volcán es uno de los platos más buscados. Con él pueden comer entre 7 y 9 personas y tiene un costo de ₡31.700. Pero no solo ofrecen semejante platote: en Big Boy el tamaño sí importa.

Los inicios.

Villalobos mide 1.94 metros y se ganó el apodo de Big Boy, cuando trabajaba en el hotel Herradura.

“Al inicio, el negocio abrió en Cariari, fueron mis papás Rafaela y Rodrigo quienes lo abrieron, pero pagábamos en ese entonces $1.000 (cerca de ₡523 mil) de alquiler y prácticamente trabajábamos para pagar el alquiler. Nos fuimos para la casa y ahí vendía comidas rápidas, pero no daban abasto y yo iba a buscar otro empleo y mi papá me pidió que me quedara.

“Tenía un viaje pago a Cuba y lo cambiamos por materiales de construcción, hicimos un rancho y poco a poco fuimos creando el menú y pensé ‘si soy Big Boy tengo que servir platos grandes’ y así hemos salido adelante”, destacó.