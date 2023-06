Renzo Rímolo encontró en la pandemia su lugar favorito para vacacionar y ahora nos lo recomienda

El comediante Renzo Rímolo se encontró un tesoro natural en plena pandemia y ahora no sale de ahí. Cortesía.

La pandemia le ayudó al comediante Renzo Rímolo a encontrar el que ahora cataloga como su lugar favorito para vacacionar en Costa Rica.

Renzo confesó que hay un rinconcito en el Pacífico que visita regularmente, para pasear con los amigos o incluso solo.

“Por su cercanía, me encanta la playa Palo Seco, en Parrita de Puntarenas. Lo descubrí en el 2021, en plena pandemia, cuando uno tenía que andar con las burbujas. Es un lugar cómodo, es una playa bonita, a la que he ido para vacacionar, a veces a trabajar y me gusta por su cercanía.

“Otra cosa que me llama la atención es que hay variedad de hoteles que están a la orilla del mar, no hay que caminar o agarrar el carro para irse a la playa”, afirmó.

Desde el 2021 a la fecha, Rímolo ha ido a Palo Seco por lo menos en ocho ocasiones y nos hizo una singular confesión.

“A veces he ido solo, me encanta estar a la orilla de la arena y he corrido chingo en la playa, cosa que recomiendo hacer por las noches, por si hay algún vecino.

“Hay que tener cuidado con el mar, porque es muy picado, entonces ojo con eso”, dijo.