La nostalgia invade a Sharon Segura cuando habla de uno de sus mayores placeres

La modelo Sharon Segura afirmó que su papá, don Carlos hacía el mejor gallo pinto. Instagram. (Tomada de Facebook)

La modelo Sharon Segura se declara amante de la comida y por eso, lo piensa mucho cuando tiene que hablar de su platillo preferido.

Pero sin duda, lo que más le gusta a la guapa es la deliciosa combinación del arroz con frijoles y por eso compartió con Tiempo Libre los platos que la hacen feliz con estos emblemáticos productos de la dieta del costarricense.

“Híjole, qué complicado, porque soy amante de la comida. De mis comidas favoritas siempre serán las que tengan arroz y frijoles. Amo el rice and beans de Ackee Caribbean, que se ubica en Santa Ana, el chifrijo de Río de Janeiro en Escazú, que es espectacular; el casado de Boquería Palmeras que está en Belén.

“Y el pinto que hacía mi padre, don Carlos, que nadie nunca lo podrá igualar, no he encontrado un lugar que haga el pinto tan bien hecho”, recordó Sharon.

La influencer destacó que al día de hoy desconoce el secreto de su papito para que el gallo pinto le quedara de muerte lenta.

“No sé lo que era, él no le ponía nada específico, pero en el caso de papi no sé, mami cocina espectacular y ella no sabe hacer el pinto como lo preparaba papi”, manifestó.

Segura contó cómo le gusta este tipo de platillos y qué deben tener para que lleguen directo a su corazón.

“Mi mamá hace el mejor rice and beans y me encanta que esté bien mojadito, que tenga mucha salsa caribeña, esta salsa tiene que ser perfecta. Me gusta con pollo o con macarela, pero más que todo con pollo, con ensalada de repollo, con chilito.

“El casado debe tener una salsa especial en la ensalada, que le de un sabor como al taco de soda, le ponen unos chips y es espectacular. Lo prefiero con pollo a la plancha, maduro y aguacate. Y hay un lugar en donde lo compro en express y es La delicia del maíz y preparan un delicioso pescado empanizado y solo ahí como pescado empanizado”, añadió.

Sharon añadió que su mamita, doña Rosaura prepara el mejor rice and beans. Lilly Arce. (Lilly Arce Robles.)

Otras comidas

Sharon contó que su amor por la comida no queda ahí, porque le encanta la comida rápida y comentó cuáles son y en dónde le gusta consumir este tipo de productos.

“La mejor hamburguesa la venderán en un lugar que se llama La Friquitona, que abrirá ahora en setiembre, si Dios lo permite, que es la más deliciosa del mundo, la hamburguesa perfecta, ya que tiene los ingredientes básicos, pero con una salsa deliciosa.

“Me gusta la pizza en Ferro Chill, que queda cerca de mi casa y la preparan a la leña y me encantan las pastas de La Fabbrica. Soy amante de la comida”, declaró.