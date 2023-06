Choché Romano reveló cuál es la comida con la que sería feliz mañana, tarde y noche

Choché Romano disfruta montones comiendo pizza. John Durán. (JOHN DURAN)

El humorista Choché Romano no oculta su amor por la comida y contó que hay dos platillos que se dan de manazos para ganarse el título de “su favorito”.

Choché confesó que le encantan las pastas, principalmente el espagueti, pero hay otro platillo italiano que le saca las babas: la pizza.

“Soy muy tradicional y me encanta la de jamón y queso, con pasta gruesa y con queso en el borde”, dijo.

¿Qué debe tener una pizza para que el comediante la catalogue de deliciosa?

“Para mí, de las cosas más importantes es el sabor de la salsa, que usted diga que no sabe a salsa de lata, me encanta la salsa natural, cuando lleva carne molida”, reveló.

Choché le contó a Tiempo Libre en dónde ha probado las pizzas más deliciosas.

“En Pane e vino me gusta la 4 estaciones, en Alajuela hay una que se llama Pizza Cayoi y de ahí me encantaba la suprema, pero falleció el propietario y sabe muy rica, pero no es la receta original.

“Picola Pizza Pub se ubica en Escazú y tiene un estilo de pasta gruesa, es una locura la de carne; y me encanta la pizza del Pricesmart, me sabe muy rica. De hecho, cuando he hecho buenos planes nutricionales, esa es la despedida, la de pepperoni”, afirmó.

El comediante contó que a su hermosa hija Leah también le encanta la pizza y cuando compran, ella le entra bonito.