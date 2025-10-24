La Sala de Despecho llega a Costa Rica: noches para cantar, sentir y celebrar

El famoso bar Sala de Despecho, al que muchos soñaban ir a cantar como nunca, ya está en Costa Rica.

La marca internacional, que ha revolucionado la escena nocturna en ciudades como Madrid, Las Vegas, Miami y Ciudad de México, abrió su primer local en Terrazas Lindora, Santa Ana, este jueves 23 de octubre.

En Costa Rica este tipo de propuestas han conquistado al público, lo que ha impulsado la apertura de locales que atraen con su música de plancha y noches cargadas de sentimiento.

El concepto de bares de despecho atrae a muchos costarricenses. Foto: Ilustrativa (Freepik/Freepik)

Transformar el desamor en diversión

Sala de Despecho nació con la misión de transformar el desamor en energía compartida, lo cual logra con música icónica del despecho, una ambientación temática que lo mete en un viaje emocional y una atmósfera inmersiva que invita a soltar todo lo que pesa.

Se trata de un espacio para conversar, cantar, brindar y vivir la noche de una forma distinta, donde sentirse acompañado es parte esencial de la experiencia.

Una marca que conecta con las emociones

“Creemos en el poder de las emociones como el mejor conector. Sala de Despecho no es solo un lugar: es un espacio para transformar el dolor en disfrute, salir más livianos y sentirse acompañados. Costa Rica estaba lista para esta experiencia original”, explicó Juan Carlos Campos, uno de los responsables de traer la marca al país junto a Axel Brenes y Grupo Mandala de México.

Su presencia internacional la ha convertido en una marca aspiracional dentro de la industria de la vida nocturna y la hospitalidad.

Muchos podrán ir a desgalillarse en Sala de Despecho. Foto: Ilustrativa (Cortesía)

La llegada a Costa Rica responde a un mercado cada vez más abierto a experiencias innovadoras, donde la autenticidad emocional es tan importante como la diversión.

Otras provincias podrían sumarse

El modelo contempla la posibilidad de abrir nuevas sedes en otras provincias, lo que fortalecerá la presencia regional y generará más empleos en el sector del entretenimiento.

“No estamos abriendo un lugar más. Estamos trayendo a Costa Rica una marca que ha cambiado la forma en que la gente vive la noche. Aquí no se viene a olvidar: se viene a sentir, cantar y celebrar”, mencionó Brenes.

La apertura tuvo lugar este jueves 23 de octubre. Foto: Ilustrativa (Shutterstock/Foto)

Reservas y experiencia

Las reservas se podrán realizar mediante las redes sociales oficiales de Sala de Despecho Costa Rica, para que nadie se quede con las ganas de gritar sus canciones favoritas con toda el alma.

Sala de Despecho es una marca de entretenimiento temático nacida en América Latina que ha logrado expandirse internacionalmente, conectando con públicos diversos que encuentran en el despecho una razón para reunirse y celebrar.