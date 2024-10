Matrimonio porteño logró la receta perfecta y se convirtieron en los reyes del ceviche

Matrimonio de Puntarenas se tiró al agua para convertirse en los reyes del ceviche. (Cortesía)

Un matrimonio que no se dedicaba a la cocina encontró en el ceviche la forma de salir adelante y hoy en día son los reyes de este platillo en Puntarenas.

En La Teja, nos apasiona descubrir historias que podamos compartir con ustedes y recomendarles lugares para visitar, por eso, utilizamos nuestras redes sociales para preguntar a nuestros lectores cuál era el mejor lugar para disfrutar de un ceviche en el Puerto y, Encuentros Typical fue una de las grandes recomendaciones.

Sus platillos son una delicia. (Cortesía)

Conversamos con don Jimmy Castro, dueño de este negocio junto a su esposa, Anain Castillo. Él amablemente nos compartió su inspiradora historia.

“Nosotros iniciamos en el 2018 con un restaurante que se llamaba Puntarenas Typical Sea Food, ese estaba ubicado en el Paseo de los Turistas”, nos contó don Jimmy.

La pareja no tenía conocimiento en restaurantes ni en gastronomía, pero tuvieron la necesidad de abrirlo debido a que ambos se habían quedado sin empleo. Él es productor artístico, actor y director de teatro y su esposa se desempañaba como dirigente comunal y fue regidora de la Municipalidad.

Tienen un menú bastante variado. (Cortesía)

Encuentros Typical tiene una fachada muy atractiva. (Cortesía)

“Contra todos los pronósticos porque había una huelga de maestros, un invierno que inundaba Puntarenas y, para variar, la angostura estaba cerrada por reparaciones, así decidimos abrir un restaurante”, señaló Castro.

Los conocidos les decían que no era una buena idea, ya que había muchos restaurantes de mariscos en la zona; sin embargo, don Jimmy realizó un estudio y comenzó a preguntar a los vecinos del distrito primero del Puerto sobre la frecuencia con la que iban a comer en el Paseo de los Turistas.

Anain Castillo y Jimmy Castro son los dueños del restaurante que atrae a muchos. (Cortesía)

Al enterarse de que eran pocos los del distrito que visitaban esta zona para comer, se tiraron al agua y fue entonces cuando comenzaron a dar forma a su proyecto, con la idea de ofrecer su gastronomía especialmente a los encuestados, con la mejor calidad y buenos precios.

“Trabajamos la corvina, el pargo, el pulpo, las ostras y una variedad de productos del mar y ellos (los porteños) inmediatamente vieron la diferencia en cuanto a la calidad del producto y el precio”, agregó el propietario del restaurante.

Encuentros Typical ofrece un ambiente acogedor y familiar. (Cortesía)

Poco a poco empezaron a ver los resultados de su empeño y juntos se complementaron. Anain vio que se la jugaba bastante cocinando y su papel fue fundamental, ella suele estar detrás de ideas para nuevos platillos y mejorar sus recetas; hasta ya tiene cuatro platos propios.

Con el paso del tiempo el lugar empezó a ser muy buscado, incluso por extranjeros, y a los cinco años de tener el restaurante, tomaron la decisión de trasladarse y comprar el que tienen ahora, el cual a simple vista parece una casa por su hermoso jardín y su increíble presentación.

Si anda por el Paseo de los Turistas, tiene que ir a darse la vuelta. (Cortesía)

Pero eso no es todo, este restaurante cuenta con una particularidad que lo hace destacar, y es que todas sus recetas que incluyen camarón llevan el sabor de Nicaragua y Panamá, ya que son traídos directamente de ahí, como por ejemplo el ceviche typical, que es su plato estrella.

Así empezó su negocio en el 2018. (Cortesía)

Este ceviche es a base de jugo de tomate natural y lleva corvina, camarón, calamar, piangua, plátano sancochado y pepino. Además, incluye patacones para hacer de su experiencia algo inigualable. El precio de este ceviche es de 7.250 colones, pero vale la pena porque es grandecito y delicioso.

Actualmente, tienen una receta de ceviche de calamar en promoción de 2x1 por un precio de 5.500 colones. Su base es jugo de limón y olores, y lleva piña gratinada, pepino y un toque sutil de chile panameño, además de platanitos, creando una auténtica explosión de sabores.

El ceviche typical trae hasta patacones. (Cortesía)

Aquí también puede encontrar opciones a la parrilla, boquitas, pastas y una variedad de opciones del mar que lo dejarán impresionado.

Así que, si usted anda por la zona o tiene ganas de ir a la playa, no pierda la oportunidad de visitar este lugar y disfrutar de estas delicias que han conquistado hasta a grupos nacionales como Gaviota, Marfil y Chiqui Chiqui.

El horario que manejan es de lunes a jueves de 11 a.m., a 11 p.m., viernes y sábados de 11 a.m., a 1 a.m. Los domingos hay un horario de 11 a.m., a 7 p.m.

Si a usted le gusta el sabor del mar, no puede perderse este lugar. (Cortesía)