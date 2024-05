No sabía de cocina, pero abrió una soda con la que ahora enamora a vecinos de Desampa

El negocio familiar es administrado por Carlos Bustos y su esposa Andrea Alvarado junto a Arianna Bustos, hija de ambos. (Jorge Navarro para La Nación)

En Gravilias, Desamparados, florece una historia inspiradora de un vecino de la comunidad, su nombre es Carlos Bustos Torres, quien a pesar de no tener experiencia en la cocina, anhelaba tener su propia soda y logró hacerlo gracias a su esfuerzo y dedicación.

Este es uno de los platillos que usted puede degustar en Mr. Monchis. (Jorge Navarro para La Nación)

“Mr. Monchis” es el nombre de la soda que ha conquistado el paladar y el corazón de los vecinos. Carlos contó que el nombre de su establecimiento proviene de una palabra muy arraigada en la cultura costarricense: “moncha”, que hace referencia a la comida.

Mr. Monchis se ubica 50 metros Sur de la Guardia Rural de Gravilias. (Jorge Navarro para La Nación)

Esta idea inició como una ventanilla que ofrecía comida para llevar, pero fue tanto su crecimiento y la recepción del público que sus dueños optaron por buscar un lugar más grande donde sus clientes pudieran sentarse a degustar los sabores de los platillos.

“Empezamos en calle Ancha, en Gravilias y nos pasamos para acá (el local actual) hace como 11 meses, que expandimos un poco. Allá era una ventanita solo para llevar, ahora ya aquí hay mesas y la idea era no perder la clientela, entonces nos pasamos cerca y nos ha ido muy bien gracias a Dios”, contó Carlos.

Mr. Monchis cuenta con un ambiente muy familiar y ameno. (Jorge Navarro para La Nación)

Carlos ha contado desde el inicio con la ayuda de su esposa Andrea Alvarado, quien ha sido un pilar fundamental para que el negocio familiar marche bien. Su hija, Arianna Bustos, no se queda atrás y con mucha dedicación es parte también de esta tarea.

“Mi papá tenía una soda en Desamparados centro y una vez me la había ofrecido para que yo la trabajara, pero cuando al fin me decidí me dijo que no y siempre me quedó esa espinita”, mencionó Carlos.

El menú de Mr. Monchis cuenta con varias opciones para todos los gustos. (Jorge Navarro para La Nación)

“Luego vi que un local en Desamparados quedó disponible y entonces lo alquilé y empecé a buscar gente con experiencia, porque como yo no sabía nada de esto (de cocina), yo trabajaba antes en turismo y call center, entonces me rodeé de personas que sí sabían”, agregó Bustos.

La familia encontró otro apoyo muy valioso e importante, las manos de tres cocineras que son las encargadas de preparar esas deliciosas recetas y quienes se esfuerzan día a día porque los clientes se vayan satifechos.

De izquierda a derecha: Carlos Bustos, Ericka Obando, Xinia Lobo, Andrea Alvarado, Arianna Bustos y Andrea Rivera. Foto: Yerlin Gómez.

Ellas son Xinia Lobo, Ericka Obando y Andrea Rivera, que buscan mantener el lema de Mr. Monchis: “Aquí se come como en casa, pero sin tener que lavar los platos”, ellas están en la cocina, pero están pendientes de los comentarios de quienes llegan y ese es otro de los secretos de su éxito.

Algo que diferencia a Mr. Monchis de otras sodas es el sabor casero que conservan, lo cual comprobé al probar las deliciosas recetas que ofrecen. Pude degustar los nachos, un casado con fajitas de pollo, alitas con salsa barbacoa y mostaza miel, quesadillas, hamburguesa philly y una con lomo chilanga.

Las hamburguesas son grandes y exquisitas. (Jorge Navarro para La Nación)

Sé que van a decir que cómo pude probar tantos platillos, pero es que la verdad todo se veía muy rico y fue casi imposible resistirse a alguno. Cada una de las recetas tenía un sabor único, con productos frescos y les cuento que los precios también son muy accesibles.

“En Desamparados hay miles de sodas, pero nosotros tratamos de trabajar con un buen sabor, buen precio y excelente calidad. Si usted quiere venir comer rico, podés hacerlo sin tener que pagar tanto.

Las quesadillas tienen un sabor increíble y llenan bastante. (Jorge Navarro para La Nación)

“Tenemos un menú pequeño, pero variado por ejemplo alitas, casados, hamburguesas, comida a la parrilla, cortes de carne y queremos meter sábados y domingos desayunos”, agregó Bustos.

Las tortas de carne que llevan las hamburguesas son preparadas por ellos mismos y son a la parrilla, por lo que su sabor es único; además son grandecitas por lo que uno definitivamente uno se llena. Todos los platillos manejan porciones para quedar satisfecho.

Hay hamburguesas desde los 1.800 colones hasta los 4.300 colones, también puede encontrar churrascos en 4.400 colones, casados en 3.300 colones, quesadillas en 3.200 colones y si desea agregar papas, mil colones, más el costo por servicio.

Los casados son los que nunca pueden faltar. (Jorge Navarro para La Nación)

El horario de Mr. Monchis es de lunes a viernes de 11 a. m., a 10 p. m., y sábados y domingos de 12 p. m., a 10 p. m. La soda se ubica 50 metros sur de la Guardia Rural de Gravilias y también maneja servicio exprés al número 8722-8563.

LEA MÁS: Disfrute deliciosos platillos japoneses preparados por un costarricense