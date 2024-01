Por solo un rojo comerá como un rey en esta soda

Pasar a la sodita en la que venden ricas empanadas y deliciosos tacos con buen repollo y mayonesa casera es un antojo que todos lo ticos tenemos muchísimas veces.

En La Teja nos dimos a la tarea de encontrar un lugar donde todo mundo disfrutará muchísimo de la tradicional comida de soda, porque en este lugar le tienen un menú para comelones y otro para que quede contento, pero pagando menos, ¡con platos en solo mil colones!

“Recuerdo que los miércoles de mil colones nacen después de una Semana Santa, estaban bien malitas las ventas y me dije: ‘Tengo que hacer algo para jalar gente y que vengan y compren’, saqué la promoción y fue un pegue que hasta el día de hoy ha sido un éxito”.

Tal como lo explica Joselyn Brenes, propietaria de la Casita Frita, allí le venden empanadas arregladas, tacos, hamburguesas, perros, salchipapas, papas, doraditas, gallos de salchichón y gallos de carne a un rojito los miércoles.

Seguro usted, mientras lee esto, se preguntará si será rico, ya que venden tan barato, bueno, aquí en La Teja hicimos la tarea y ya fuimos probar, estamos más que convencidos que este menú de los miércoles es un regalazo que le hacen a sus clientes, de verdad que es riquísimo.

Crecimiento

A punta de esfuerzo, Joselyn tiene tres establecimientos de Casita Frita, todos en Cartago: uno en Aguacaliente, otro en el parque gastronómico Pardos, y por último, en Guadalupe.

Cuando empezó jamás se imaginó que iba a contar con tres establecimientos que se le llenan a tope, porque aparte del menú de los miércoles, vende cada delicia en tamaño gigante.

De hecho, Joselyn a sus 15 años era tan pulseadora que vendía comida e iba a las construcciones, muchas veces pasó por la famosa soda de la esquina y pensaba: “¿Qué se sentirá tener una sodita?”. En ese momento era solo un sueño, jamás pensó que a sus 36 años iba estar contando la historia.

Además del menú de un rojito, por ejemplo, venden empanadas de 30 centímetros: con nombres como la Dientona, la Monstrua, la Operada o la Ofrecida, que así como los lee, vienen cargadas con carnita, papas fritas, nachos, bueno, de todo lo que se puede imaginar y los precios van desde los 4.500 hasta los 5.500 colones.

“Nuestros clientes disfrutan de comer bastante y si es a un buen precio mejor, es por eso que pensamos en ellos con este menú”.

Además, venden unas deliciosas hamburguesas, nachos, tacos, perros calientes, chalupas, combos familiares desde los 2.000 colones en adelante, también tienen un menú económico del casado con fresco a 2.500 y el desayuno con café a 1.500, le va salir bien barato comer ahí.

Ventanita

La sodita es estilo ventanita, usted hace el pedido, se lo preparan inmediatamente, nada de bombillo, eso sí, se tardan unos 12 minutos, pero todo lo que va a disfrutar es recién hecho.

El menú tan particular y los precios que tienen, jala muchas visitas que vienen desde lejos, recuerda que el 1º de enero llegó un grupo de personas que venían desde Puntarenas solo para comerse unas buenas empanadas y nachos gigantes.

“A veces me sorprendo de mí misma y me pregunto cómo he sacado esto adelante, al principio personas cercanas a mí dudaron, no creían que iba a lograrlo y ahora los clientes se ríen cuando escuchan los nombres tan creativos que le he puesto al menú”.

Después de 4 años de haber iniciado con el proyecto, el objetivo es ofrecerle comida de soda, pero con la característica de que son porciones bien grandes para que se puedan compartir, imagínese que de una empanada pueden comer dos o tres personas.

Si quiere darse la vuelta en la Casita Frita, puede buscarla en las redes sociales con ese nombre, pero tome encuenta que la promo de un rojito aplica solo los miércoles en los restaurantes de Aguacaliente y Guadalupe.

Según Joselyn, no se va a arrepentir de visitarlos, escríbale al 7243-2581, ahí le pasará la ubicación del restaurante que le quede más cerca.

“Tienen que visitar Casita Frita por el sabor de todo lo que vendemos, tienen que venir, por las empanadas, los nachos, las hamburguesas y para que prueben nuestra mayonesa, los vamos a recibir con mucho cariño, los invito a que vengan, se van a llevar un buen sabor de boca”.