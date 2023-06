Viviana Calderón revela que no sabe hacer un platillo tradicional tico

Viviana Calderón comparte un gustito con su hija Giuliana. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

La presentadora Viviana Calderón confesó que de vez en cuando se da un gustito al paladar y le gusta que tenga picante.

La guapa comentó que cuando tiene oportunidad se manda con una empanadita. En Tiquicia, su preferida es la de queso, pero también le gustan las argentinas y las colombianas.

“Me gustan con bastante quesito, tostadita y le pongo chile, no puede faltar. Sinceramente, no sé hacerlas, pero sí he hecho tortillas aliñadas”, afirmó.

Vivi recordó que las empanadas con queso más ricas las ha probado en el Mercado de Heredia, en un lugar a cuya propietaria le dicen la China, pero no recuerda bien el nombre del negocio.

“Hay unas empanadas argentinas muy ricas en un lugar ubicado en Escazú, se llama Argenta, me gusta ir ahí porque las venden de todos los tamaños y con los ingredientes tradicionales (con huevo, con carne).

“Y sobre las colombianas, mi abuela y mi tía hacían unas deliciosas, tenían una soda llamada Calimiu y siempre me encantaron, a mi mamá le dio por hacer. No he vuelto a probar de las colombianas, había un lugar por la Embajada Americana y me lo cambiaron”, dijo entre risas.

Calderón contó que su pequeña Giuliana también es fan de las empanadas argentinas y su mamá, María Cecilia Márquez, también prepara unas ricas empanadas colombianas.