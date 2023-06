Tiktoker tico muestra distintos baños del país para ver cuál es apto para “hacer del dos”

En la cuenta de TikTok ¿Cagamos o no cagamos? se hace un recorrido por los sanitarios del país. Captura de video.

Un tiktoker tico se mandó valiente y a través de su cuenta muestra la realidad de los servicios sanitarios del país, para que la gente sepa si son recomendables o no para “hacer del dos”.

La cuenta, llamada “¿Cagamos o no cagamos?” se abrió hace una semana y en un tiempo récord suma miles de seguidores, más de 60 mil, quienes ven los videos, los comentan y hasta recomiendan a cuáles baños ir para ver sus condiciones.

El tiktoker, cuya identidad se reservó, conversó con La Teja y comentó qué ha descubierto desde que se sumergió al mundo de los baños de restaurantes, supermercados y clínicas de la Caja.

“No puedo decir que el abrir la cuenta fue una idea cien por ciento original, ya existía una que se llama ‘Vamos o no vamos’, que trata de una pareja que va a restaurantes y dan una opinión sincera de lo que prueban.

“Y a raíz de eso decidí hacer una cuenta que fuera una parodia, quité mi identidad para que no me reconozcan y ha dado resultado, la gente cobra por visitar un lugar, por hacerles publicidad y yo quise hacer algo diferente”, comentó.

El peor baño que ha visitado el TikToker es el de la clínica Solón Núñez. Captura de video.

Cada vez que el tico visita un baño se fija en varios detalles, a ver si vale la pena orinar o sentarse en ese sanitario.

Si el baño luce limpio, tiene papel higiénico y jabón para lavarse las manos, si los basureros no están abarrotados de papel, si huele rico. En síntesis, si está bien cuidado.

“Creo que el éxito de la cuenta radica en que hago contenido diferente, no es lo mismo que uno siempre ve en redes, deportes, chismes o tecnología, es de humor, pero poco a poco vamos creando una comunidad”, comentó.

¿Por qué los baños?

Para este creador de contenido, el hecho de ir al baño a evacuar es algo importante.

“A veces la gente no lo entiende hasta que conoce a alguien que no lo puede hacer de forma regular. Yo trabajo en el sector turismo y para mí, el estado de un baño es muy importante.

“Lo veo cuando voy a un hotel, porque a veces hay sitios muy lindos, pero las condiciones del baño nada que ver, le quita lo lindo a todo y ahora que tengo la cuenta puedo decir que la gente no le mete cariño a los baños”, comentó.

Cuando le preguntamos por qué es tan importante para un negocio tener un baño como un ajito, fue contundente con su respuesta.

“Porque uno puede permanecer ahí por más de cinco minutos, no conozco personas que duren en un baño menos de un minuto. Si usted se comió algo y le cayó mal durará su rato y hay gente que se queda ahí viendo el teléfono, haciendo sus necesidades y si uno pasa en un lugar que no huela feo, se sentirá más agradable”.

En Hooters se encargan de dejar los baños como un ajito. Captura de video.

Desde que abrió la cuenta, sus seguidores además de aceptar el video con un corazoncito, le recomiendan a cuáles ir y nos contó cómo logra dar con los “pipiroom”.

“Cuando tengo que ir a un lugar, aprovecho para visitar el baño y ahí hago el video. Ayer (jueves) tuve que ir a Palí y ya que estaba ahí aproveché para pedir ir al baño. Hay quienes me piden que vaya a los baños de las universidades o escuelas, pero eso no lo puedo hacer, estaría ingresando en sitios no autorizados y me han recomendado muchísimo ir al baño del Mc Donald’s de avenida Central y los de la terminales de los Caribeños”, destacó.

Recorridos por sanitarios

¿Cuál es el baño más lindo y el más feo que se ha encontrado?

El más lindo el del restaurante Leño y Carbón, en Heredia, y el más feo, el de la Clínica Solón Núñez, en Hatillo.

“Yo no estaba enfermo, llevé a mi abuelita por una emergencia, tuve que ir a dejar la receta y fui al baño. Son horribles, si es el baño de un centro médico, debería estar mejor, la misma gente va ahí a veces a tomarse muestras”, añadió.

Los sanitarios del restaurante Leño y Carbón pasaron la prueba. Captura de video.

El usuario dijo, en su criterio, qué deben tener los baños para pasar la prueba.

“Para mí es importante que tenga buena iluminación, que tenga jabón, que los basureros no estén desbordados de papel y que huela bien, eso puede marcar diferencia”.

¿Qué le podría decir a los clientes, que a veces hacen sus necesidades y se pasan de cochinos?

“Es una responsabilidad de la gente ir a un baño y dejarlo limpio. Una persona me escribió y me dijo que en el baño de una estación de gasolina dejaron heces en la pared, no entiendo cómo alguien puede hacer eso, o es gente maldosa o es cochina.

“Que usen los baños como si fueran los de su casa, dejarlo lo más limpio posible, que no queden rastros de orina, de heces, que no se roben el papel, que se use con respeto”.