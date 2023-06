¿Cuáles son los pecados que cometen los que desean llegar a la cima del Chirripó?

Brian Agüero es guía de montaña y contó cuáles son los principales pecados que cometen las personas que desean llegar a lo más alto del cerro Chirripó. Cortesía.

Muchos caminantes se ilusionan con tocar la cima de la montaña más alta del país, el cerro Chirripó.

Sin embargo, algunos fallan en el intento y es que muchas veces no se preparan adecuadamente para llegar a la cumbre, a 3.820 metros de altura.

Pero, ¿cuáles son los principales pecados que cometen quienes intentan ascender al Chirripó?

Brian Agüero, caminante y guía del grupo Caminatas los amigos de la montaña, quien ha llegado a la cima en muchas ocasiones, nos enumeró los principales errores de quienes se proponen este reto.

1. La falta de preparación: Muchas personas ven un video de una persona que llegó a la cima y que no se preparó y piensan que pueden lograrlo.

La gente podrá subir, pero le costará mucho recuperarse. Para ascender al Chirripó se recomienda prepararse con 6 meses de anticipación, haciendo actividad física (atletismo o salir a caminar unas 3 veces por semana) y 4 veces al mes hacer montaña y que dos de esas visitas sean con bastante técnica, porque el cuerpo debe acostumbrarse a los ascensos y descensos.

2. La falta de técnica a la hora de descender: El descender el cerro no es igual que caminar por una calle plana. La bajada es diferente, porque mucha gente al bajar tensa las rodillas y los pies.

Del albergue de Base Crestones al kilómetro cero hay una distancia de 14,5 kilómetros y lo recomendable es doblar las articulaciones, simulando el movimiento a la hora de hacer sentadillas.

El experto recomienda hacer una buena dieta una semana antes del ascenso. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

3. No llevan el calzado adecuado: La gente lleva tenis lisas y para esta aventura se recomienda usar zapato hiking (para hacer montañismo), que se confeccionan de tal manera que protegen los tobillos.

Además, las tenis deben amarrarse de una forma diferente.

4. Estrenan ropa y zapatos: Los caminantes creen que van para un evento social y muchas veces llegan con un atuendo completamente nuevo.

No se recomienda ni estrenar ropa interior y lo ideal es mudarse con tres capas, para irse quitando la ropa conforme van ascendiendo.

La ropa térmica se usa cuando se hace cumbre, al día siguiente, porque al llegar a la cima se estará ahí por espacio de 10 a 15 minutos, dependiendo del frío. En este momento está frío y llueve.

5. La alimentación: Una semana antes del ascenso, hay que cuidar la alimentación para la caminata, se puede consumir atún y tomate. Hay que evitar las carnes rojas y las grasas y tampoco saturarse de carbohidratos.

Tampoco se puede tomar alcohol dos días antes, porque deshidrata.

Un día antes es importante consumir pastas y no se debe consumir ni alimentos ni bebidas nuevas. Algunas personas llevan gel o productos energizantes que no ha probado en otras caminatas y les caen mal.

Al terminar, se puede tomar jugo de tomate, sin sal, ni chile ni licor.

6. No llevar botiquín: Es de lo más importante que deben llevar los caminantes. Se recomienda llevar la manta térmica para el frío, pastillas por si la persona tiene que tomar tratamiento, alcohol para limpiarse las manos, guantes de látex esterilizados, gasas, líquido para el mal de altura (agua florida), curitas, crema, pero sin olor (la ideal es la crema de rosas) y ácido salicílico.

7. Las uñas de los pies: Muchas personas no se cortan las uñas de los pies y es necesario hacerlo una semana antes, para que a la hora de descender no se quede sin uñas. Muchas personas sufren a la hora de la bajada, porque no tomaron este detalle en cuenta.