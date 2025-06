Famoso comediante hizo chiste sobre Costa Rica y los ticos no tardaron en reaccionar

Famoso comediante vaciló con algo de Costa Rica y así lo tomaron los ticos. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El famoso comediante colombiano Juan Cajiao metió a Costa Rica en uno de sus shows y los ticos no tardaron en reaccionar.

LEA MÁS: Turista dijo algo sobre los ticos que dejó a más de uno extrañado

El humorista ha realizado presentaciones en el país, por lo que ha podido conocer y tomar ideas para sus espectáculos.

“Allá hay lugares donde no hay direcciones. Estuvimos en Costa Rica hace poco en un festival de comedia y me acuerdo que usé Google Maps y allá no funciona, puse una dirección y Google Maps hizo como... Pregúntele a Waze.

LEA MÁS: Parque Diversiones estrenará atracción que va a dejar a todos boquiabiertos estas vacaciones

“Las direcciones en Costa Rica y en El Salvador son: del palo de mango, 500 metros, voltea a la derecha y encuentre o no encuentre, usted verá. Esto es cierto, quitan el palo de mango y la dirección se vuelve: donde quedaba el antiguo palo de mango”, contó con humor el colombiano.

Juan Cajiao es muy querido en el mundo de la comedia. (Juan Cajiao/TikTok)

LEA MÁS: Ozzy Osbourne se despedirá con un concierto que podrá vivirse en Heredia

El chiste provocó risas y en un video compartido por el propio artista, varios ticos no dudaron en opinar: “Hasta los ticos nos perdemos si nos dicen calle tal, avenida tal”, “Soy de Costa Rica y confirmo eso”, “Siempre hay palo de mango”, “Parece chiste, pero es cierto”, “Me ofende, pero es cierto”, “Pero así llegamos a cualquier lado”, “Sí es verdad, pura vida”, comentaron algunos entre risas.