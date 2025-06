Turista dijo algo sobre los ticos que dejó a más de uno extrañado. (Andrea Nufrio/Instagram)

Andrea Nufrio, turista española y creadora de contenido, hizo un comentario sobre los ticos que dejó a más de uno extrañado.

LEA MÁS: Famoso crítico de comidas probó el gallo pinto de Costa Rica y su reacción es imperdible

Durante su paseo por Costa Rica, la joven se tomó el tiempo de observar y analizar cómo hablamos los costarricenses, y produjo un video que ha generado reacciones.

“Cinco expresiones de Costa Rica que me encantan: la primera, mae, ¿qué es mae? Nuestro tío, tía, bro, ¿qué pasa, mae? La típica pura vida, que todo mundo conoce, es gracias, hola, ¿qué tal? Adiós, es todo pura vida.

LEA MÁS: Karol G sorprendió a Costa Rica con una frase que eriza la piel

“¿Qué calor? ¡Qué luna! ¡Qué luna, mae! ¿Qué frío? ¡Qué frijol! Otro que me encanta, es legal, vuestro ‘literal’, total, para dar énfasis a una frase. Estar atentos a estas frases porque las van a escuchar", mencionó la tiktoker.

El clip generó comentarios entre los internautas, muchos sorprendidos por las frases que no les sonaban familiares.

LEA MÁS: Influencer tica mostró cómo es vivir en las montañas de Costa Rica y nos dejó atónitos

“Soy tica, no sé qué es luna”, “Ni luna ni frijol, estuviste en otro país”, “Soy tica y eso de frijol no es de nosotros”, “Qué frijol no es que frío jaja, al menos nunca lo he escuchado de esa manera, lo he escuchado para expresar miedo”, fueron algunas de las opiniones.

En el país, hay lugares donde unas expresiones se escuchan más que en otras.