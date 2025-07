Famoso reality show fue grabado en Costa Rica y el destino lo dejará con la boca abierta. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La famosa serie de televisión estadounidense “Bachelor in Paradise”, que es producida por Warner Horizon Unscripted Television, eligió a Costa Rica como escenario para la grabación de su décima temporada, lo que ha sido motivo de orgullo para el país.

LEA MÁS: Ericka Morera se vio así de guapísima en la playa: sus fotos dejaron sin habla a muchos

El lugar elegido para la grabación fue nada más y nada menos que un hotel ubicado en Sámara, Guanacaste, un escenario que no solo enamora a los ticos, pues atrae a muchos turistas.

Bachelor in Paradise es un programa donde los concursantes buscan nuevas conexiones amorosas. ((Disney/Bahareh Ritter)/BACHELOR IN PARADISE)

La producción de la serie se realizó en mayo de este año y el estreno oficial fue el pasado lunes 7 de julio, a través de plataformas como ABC y Hulu.

LEA MÁS: Centroamericanos reaccionan con furia tras reconocimiento a Costa Rica en importante ranking

El famoso programa es considerado un verdadero fenómeno internacional y cuenta con más de 23 años de existencia y un fandom global estimado en 51 millones de personas, por lo que es todo un éxito.

El programa internacional es todo un éxito. ((Disney/Bahareh Ritter)/BACHELOR IN PARADISE)

Los participantes aprovechan para darse sus lujos. ((Disney/Bahareh Ritter)/BACHELOR IN PARADISE)

“La filmación de Bachelor in Paradise fue una producción de gran escala que consolida la capacidad que tiene Costa Rica para recibir proyectos internacionales. Requirió la coordinación y colaboración de más de 280 personas, entre talento local e internacional, durante aproximadamente mes y medio”, contó a La Teja Laura López, gerente general de la Promotora del Comercio Exterior (PROCOMER).

LEA MÁS: ¿Son guapos los ticos? Respuesta de influencer se hizo viral y generó diversas reacciones

Las temporadas anteriores de la serie se grabaron, en su mayoría, en México, en destinos como Tulum, Quintana Roo y Sayulita, en la Riviera Nayarit. Esta vez, la producción apostó por algo tropical, en la costa pacífica de Costa Rica, una de las zonas más atractivas para filmaciones según la revista Variety, apenas para rajar.

El Azura Beach Resort es exclusivamente para adultos. (Azura Beach Resort/Cortesía)

El hotel ofrece una experiencia de ensueño. (Azura Beach Resort/Cortesía)

Y para que conozca más detalles, el hotel Azura Beach Resort fue el que tuvo el privilegio de recibir a todo el equipo de grabación y a los participantes.

LEA MÁS: (Video) Tica fue a ver capibaras y al contar su experiencia muchos se echaron para atrás

El Azura Beach Resort es un hotel todo incluido solo para adultos y se ha convertido en una tentación para los visitantes de otros países gracias a su ambiente exclusivo, sus vistas espectaculares y su equilibrio perfecto entre lujo, romance y tranquilidad.

Está ubicado en la virgen costa del Pacífico y ofrece experiencias de alto nivel ideales para aquellas personas que buscan serenidad y aventura. Los huéspedes disfrutan de suites de lujo, gastronomía gourmet y una atmósfera diseñada para la relajación y el romance, para que lo tome en cuenta si quiere darse una escapadita con su pareja.

Las habitaciones del Azura Beach Resort son toda una belleza. (Azura Beach Resort/Cortesía)

Imagínese estar aquí en vacaciones. (Azura Beach Resort/Cortesía)

Por todo eso, se convirtió en el sitio ideal para grabar esta serie que reúne a exparticipantes de entregas anteriores como The Bachelor, The Bachelorette, The Golden Bachelor y The Golden Bachelorette.

A lo largo de la temporada, los concursantes buscan nuevas conexiones amorosas a través de citas, dinámicas grupales y ceremonias de eliminación, mientras nuevos rostros se suman semana a semana. Además, aprovechan su estancia para disfrutar de las amenidades del lugar y conocer más sobre cultura y gastronomía.

La gerente general de PROCOMER detalló que lo que más llamó la atención de los productores es que esta zona cuenta con locaciones naturales que combinan playa, selva, ríos, cataratas y un fuerte contenido de identidad y actividades, lo cual les dio una gran diversidad en historias y actividades para que el show pudiera renovarse en una fusión de naturaleza, ambientes sofisticados y una cultura local vibrante.

Los participantes del programa pudieron disfrutar de los servicios del hotel. ((Disney/Bahareh Ritter)/BACHELOR IN PARADISE)

Este logro fue posible gracias a la Promotora del Comercio Exterior (PROCOMER) y la Comisión Fílmica de Costa Rica, las cuales buscan posicionar al país como un lugar para la industria audiovisual global.

El impacto de esta producción va mucho más allá del entretenimiento, pues coloca a Costa Rica ante los ojos del mundo, promoviendo sus paisajes, su oferta hotelera de alto nivel y su capacidad para recibir grandes producciones internacionales.

“Costa Rica ha demostrado que cuenta con las condiciones para recibir este tipo de proyectos, y el éxito de esta grabación refuerza la confianza de la industria internacional”, explicó Laura.

La serie se suma a otras producciones como Virgin Island y Celebrity Bear Hunt, que también han escogido a Costa Rica para grabar, dejando claro que Tiquicia está de moda en el mundo audiovisual.