Influencer colombiana que vive en Costa Rica recibió críticas por exponer su lado más sensible

Influencer que vive en Costa Rica recibió críticas por exponer su lado más sensible. (Lilo/Instagram)

Una creadora de contenido conocida como Lilo en TikTok recibió críticas, tras compartir un video en el que mostró su lado más sensible.

LEA MÁS: Tico vivió la experiencia de subirse a un carro donde sonaba su canción sin que lo reconocieran

Lilo es colombiana y vive en Costa Rica desde pequeña, tanto así que muchos le dicen que es “una tica más”; sin embargo, en su corazón sigue presente el amor por su país natal.

LEA MÁS: ¿Conocen Costa Rica en Japón? Las respuestas de los japoneses nos dejan mucho qué pensar

En el video, utilizó la canción en portugués “Desplazado”, de Napa, que habla sobre el sentimiento de no pertenecer del todo: “Por mucho que parezca, nunca perteneceré a esa ciudad. El mar de gente, el sol diferente, el montón de hormigón… Porque vine de lejos, vine de en medio del mar, en el corazón del océano tengo mi vida entera”.

La colombiana no oculta que extraña su tierra. (Lilo/Instagram)

LEA MÁS: San Diego: la ciudad que enamora y que será sede del debut de la Selección Nacional en Copa Oro

En la descripción, la influencer escribió con nostalgia: “Agradezco todos los días por estar en Costa Rica, pero amo a mi país”.

Pese a su intención emotiva, algunos usuarios no lo tomaron bien y le dejaron comentarios como: “Vuelos hay todos los días”, “Seguís siendo extranjera, no seas showsera”, “Puede devolverse” y “Ese trend es para países de concreto, no haga el papel”.