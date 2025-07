Influencer destaca billetes de Costa Rica entre los más lindos del mundo y genera discusión global

El video sobre los billetes ticos abrió debate en redes. (Archivo)

Los billetes de Costa Rica están dando de qué hablar en redes sociales, luego de que el influencer Cristian Delgado los incluyera entre los más lindos del mundo, junto a los de Maldivas.

“Muchas personas dicen que estos billetes son los más lindos del mundo y yo, la verdad, estoy en dudas, porque hace unos meses estuve viajando por Maldivas e hice un video exclusivo enseñando cuál era el billete más bonito del mundo. Y es que ahora que estoy en Costa Rica, sinceramente, estoy dudando”, comentó Delgado en un video publicado en TikTok.

En el clip, mostró varios de los billetes ticos y destacó sus características.

El influencer mostró algunos billetes. Foto: Jonathan Jiménez Flores (JONATHAN JIMENEZ FLORES/jonathan Jimenez)

“Cada uno tiene un animalito: un venado, un tiburón, un mono de cara blanca, un perezoso… además, son resistentes al agua, y eso me parece precioso”, explicó.

La publicación generó miles de reacciones y abrió un intenso debate entre usuarios de distintas partes del planeta sobre cuál país tiene el diseño más atractivo.

Influencer generó debate.

“Todos los de Maldivas son hermosos”, “Son más lindos los de Nicaragua”, “En todos los países tienen billetes lindos, no solo los de Costa Rica”, “Yo soy de Maldivas, pero están más buenos los de Costa Rica”, “Los de Costa Rica son los más lindos, además cada uno tiene su significado. No es cualquier billete, no hay comparación”, fueron algunos de los comentarios que surgieron tras el video viral.