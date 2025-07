Playa que fue catalogada como estresante, es la más linda del país, según especialista.

El año anterior, la playa Manuel Antonio fue incluida entre los destinos “más estresantes” de Latinoamérica, según un análisis de la plataforma Preply.

El estudio se basó en reseñas negativas publicadas en internet, usando términos como “sobrevalorado”, “trampa para turistas” y “decepcionante” para evaluar la percepción de visitantes en destinos turísticos de todo el mundo.

Sin embargo, no todos coinciden con esa valoración. Luis Venegas, guía turístico certificado desde 2010 y parte de una familia pionera en el turismo en la zona, salió en defensa del reconocido destino.

A través de su cuenta de TikTok, compartió un video mostrando el paisaje de la playa, acompañado del mensaje:

“Nada más vean la playa más linda de todo Costa Rica. Hoy, 25 de julio de 2025”, expresó Venegas mientras grababa.

El video generó reacciones diversas entre los usuarios: “La mejor... La más linda y la más visitada”.

Aunque algunos siguen pensando que no es cómo la pintan: “No, son mejores las de Puerto Viejo”, “Mucha gente” y “La arena es como barro y el agua está muy caliente. A mí no me gusta esta playa”, escribieron algunos.