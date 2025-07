Perezosos interrumpieron sin querer la cena de unos turistas en Costa Rica. (NTCo/Getty Images)

Dos osos perezosos protagonizaron un tierno momento al aparecer inesperadamente mientras se sujetaban de la estructura de un hotel.

Una madre llevaba a su pequeña cría cargada mientras se desplazaba, lo que hizo que todos los presentes se detuvieran para disfrutar esa hermosa escena.

El video fue compartido en TikTok por Louie Rosales, quien capturó esta inesperada visita y escribió: “POV: sloths during dinner in Costa Rica” (perezosos durante la cena en Costa Rica). La publicación acumuló reacciones y comentarios.

“Qué lindo, soy de Costa Rica y nunca he visto uno”, “Yo soy de Costa Rica y no he tenido la dicha de verlos”, “Pura vida, qué calidad”, “Los perezosos son hermosos”, “Ese bebé ya está muy grande”, opinaron los internautas.