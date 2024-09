Influencer venezolana que vive en Tiquicia imitó acento tico y así le fue. (Cortesía)

Dayanni Sánchez, una influencer venezolana que vive en Costa Rica, dedicó tiempo a estudiar el acento tico e imitarlo, tras recibir la propuesta de uno de sus seguidores.

“Nunca he escuchado a alguien imitar el acento de CR”, fue el mensaje que recibió la creadora de contenido, quien no dudó en aceptar el desafío.

La creadora de contenido tiene amigos en Costa Rica con los que ha aprendido de nuestra cultura. (Instagram)

LEA MÁS: Perrita le salvó la vida a su dueño y él se lo agradece organizando la Viva Feria de Mascotas

“Yo lo he intentado, pero no se me hace tan fácil, y obviamente solo puedo imitar lo que escucho en el GAM, porque es aquí donde me desenvuelvo. Entonces, para mí, es un poquito el cantadito de Colombia, pero más suavecito. Voy a intentar hacer una imitación; voy a intentar”, inició Dayanni.

“Di, mae, ¿qué? ¡Pura Vida!”, “Pura vida, mae, ¿cómo va el brete?”, “Mandaron, mae, a todos a la choza”, “Di, sí, mae, pura vida, no, no sea bañazo”, fueron parte de las palabras dichas por la influencer.

LEA MÁS: ¡Caldosas dulces! Joven convirtió sus tentaciones en un delicioso negocio

Muchas personas lo tomaron con bastante humor y le aplaudieron su buena imitación, que, por cierto, le salió bastante bien y demostró el cariño que le ha tomado a la cultura de nuestro país, que goza de una rica diversidad y tradiciones muy marcadas.