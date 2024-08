Jeff On encontró en Costa Rica su rincón perfecto para relajarse y recargar energías. (Cortesía)

Jeff On, como es conocido Jefferson Donato, ha cautivado a muchos con su talento en la pista y, junto a su carisma, se ha ganado el corazón de muchos.

Es por eso que quisimos que nos dijera qué lo ha enamorado a él de nuestro país y nos contó cuáles lugares lo ayudan a relajarse y a recargar energías.

El artista venezolano visitó el pueblo de San Gerardo de Dota, conocido por su belleza y su rica variedad de flora y fauna, el rincón perfecto para escapar de la rutina y dejarse llevar con su encanto.

Una de las actividades más buscadas en Dota es la observación de aves. (Cortesía)

“Es un lugar sumamente tranquilo y es un destino al que vengo cada vez que necesito relajarme. Además, esta zona es un santuario de aves, en especial del tan querido y buscado quetzal, que por dicha he tenido la bendición de verlo en tres oportunidades”, nos contó el músico.

Los quetzales abundan en esta zona. (Cortesía)

Los amantes del medio ambiente no pueden perderse este mágico escenario, que ofrece bosques nubosos, senderos y numerosos espacios para obtener excelentes fotografías. De hecho, Jeff On nos compartió unas fotos increíbles que capturó durante su visita, entre las que destacan caballos, quetzales y un rico gallo pinto que no puede faltar en el desayuno.

El simpático joven, que es muy amigable, nos mencionó que no es la primera vez que visita esta zona; la conoce bien y la ha visitado en reiteradas ocasiones, e incluso ha hecho amigos.

Jeff deleitó su paladar con un delicioso pinto. (Cortesía)

“Aquí la naturaleza es exuberante, con un bosque denso rodeado de montañas. Lo atraviesa el río Savegre, y algunos alojamientos cuentan con senderos, lagos, restaurantes y otros atractivos. Superrecomendado para venir a relajarse, disfrutar del frío de la montaña y la paz de la naturaleza”, indicó el venezolano.

Así que si usted anda en búsqueda de un plancito familiar o con amigos y quiere aprovechar la recomendación de Jeff, le contamos que esta es una gran opción. Este destino no solo lo llevará a conectar con la naturaleza, sino que también lo cautivará con su entorno y le despejará la mente.

Los caballos fueron parte de esta aventura. (Cortesía)

Jeff señaló que toma alrededor de dos horas y media en carro desde San José, por lo que es un viaje relativamente corto para disfrutar de una completa aventura en este paisaje.

San Gerardo de Dota cuenta con varios atractivos y uno de ellos es el Parque Nacional Los Quetzales, donde se puede disfrutar de senderos, muchas plantas y animales.

El costo de entrada al parque para adultos es de 1.130 colones y 565 colones para niños. El lugar cuenta con agua potable, servicios sanitarios y parqueo. Para más información puede visitar este enlace: SINAC