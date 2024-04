Melania Villalta y Jeikel Venegas se dieron una escapadita a una hermosa playa del país

Melania Villalta y Jeikel Venegas disfrutan mucho de esos momentos juntos. (Instagram)

Malania Villalta y Jeikel Venegas no perdieron el tiempo y aprovecharon que el jugador del Cartaginés tenía libre este domingo 14 de abril, para ir a darse una vuelta a la playa junto a unos amigos.

La bonita pareja le saca provecho a esos momentos especiales para compartirlos con sus seguidores y en esta ocasión escogieron un muy buen lugar para pasarla bien, se fueron a Manuel Antonio, Quepos, en la bella provincia de Puntarenas.

Melania Villalta contó que el paseo no fue planeado, fue una idea de último momento, un día antes, mientras estaban compartiendo y se les ocurrió ir a este maravilloso destino.

Melania Villalta y Jeikel Venegas comparten con sus seguidores lo mucho que se quieren. (Instagram)

“Literalmente no hemos dormido nada, ya cuando era tarde nos vinimos y Jeikel manejó toda la madrugada y nos vinimos con unos amigos y amanecimos, pero no he dormido absolutamente nada y hoy somos legítimo: ¡La vida es una, es lo que hay!”, contó la guapa modelo.

Dicen que cuando las cosas no se planean, salen mejor y esta vez la pareja demostró que aprovecha cada momento para vivirlo al máximo.

Si usted, al igual que ellos, anda en busca de un lugar bonito para vacacionar, Manuel Antonio es el lugar perfecto para hacerlo. Además, se puede visitar el parque Manuel Antonio y disfrutar de la frescura de los senderos y la naturaleza con un ambiente playero.

LEA MÁS: Conozca una hermosa catarata que es todo un paraíso en Santa Ana