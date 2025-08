Playa de Costa Rica aparece en lista mundial de las más criticadas y el motivo sorprende. (John Duran)

Una playa costarricense fue incluida en un ranking mundial que recopila las quejas más frecuentes de turistas, y aunque Costa Rica es famosa por sus bellezas naturales, esta vez la mención no fue positiva.

LEA MÁS: Ticos sacaron las uñas tras comentario de extranjero que menospreció a Costa Rica

Se trata de playa Manuel Antonio, Puntarenas, que apareció en el puesto número 3 del listado de “Las 100 playas con más quejas en el mundo”.

La información fue compartida por Ivana Knezevic, Outreach Manager de PrivacyJournal.

LEA MÁS: Nicaragüense respondió así a centroamericano que la criticó por ver a Costa Rica como un sueño

El estudio se basó en reseñas publicadas en TripAdvisor, donde se analizaron las menciones negativas relacionadas con cuatro aspectos clave: suciedad, aglomeración, largas filas y ruido.

En el caso de Manuel Antonio, estos fueron los datos destacados:

10.4% de las reseñas mencionaron problemas de limpieza

56.2% se quejaron por la alta cantidad de turistas

26% hablaron de filas largas

7.4% señalaron ruido excesivo

LEA MÁS: Mamá monito regaña a su pequeño como lo haría cualquier madre y el gesto se hace viral

Aunque no lidera el ranking, encabezado por Waikiki Beach (EE. UU.) y Venice Beach (EE. UU.), sí es la única playa centroamericana en el top 10, lo cual ha dado de qué hablar.

El análisis completo, que abarca 100 playas populares a nivel mundial, puede consultarse en el informe oficial titulado “The 100 Most Complained-About Beaches in the World” publicado por PrivacyJournal.