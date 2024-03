¿Quiere refrescarse en Semana Santa? Disfrute de una biopiscina por dos rojos

Este bonito lugar se ubica 100 metros Oeste del Centro Penal, en la Marina de San Carlos.

Muchos son los que aprovechan Semana Santa para ir a pasear en familia y disfrutar de la naturaleza y si usted anda buscando un lugar para refrescarse con estos calores y apreciar la naturaleza, en Tiempo Libre le traemos una alternativa que le va a encantar.

Le hablamos de Rancho Oli en la Marina de San Carlos, Alajuela. Es una finca que cuenta con una biopiscina (de agua natural) y rodeada de un paraíso natural, apenas para ir a darse la vuelta.

Este es el lugar perfecto para hacer un picnic, bañarse en la biopiscina, respirar aire fresco y compartir en familia. Usted puede llevar su propia alimentación, comprar cerca del lugar o bien solicitar que se incluya alimentación al reservar.

Puede hacer desde picnic hasta acampar en el Rancho Oli.

El costo de la entrada es de 2 mil colones y los niños menores de tres años no pagan. El horario es de 8 a. m., a 5 p. m., el parqueo no tiene costo y puede ingresar cualquier vehículo. En caso que usted quiera acampar el costo por persona es de 5 mil colones para quedarse desde las 8 a. m., hasta las 5 p. m., del día siguiente.

Si usted va a llegar en bus, puede tomar el de La Palmera en la terminal de Ciudad Quesada y pide que lo bajen en el Centro Penal. Este bonito lugar se ubica 100 metros al oeste del Centro Penal.

“Aquí es una finca donde los clientes vienen y pueden ver caballos, ganado, cerdos, gallinas, tucanes, lapas, chacalacas, oropéndolas y de vez en cuando venados”, nos comentó el anfitrión, don Olivier Muñoz y también nos mencionó que en Semana Santa van a abrir.

Don Olivier recibía solo a vecinos, ahora llegan personas de todo lado.

Es importante mencionar que no son aguas termales, el agua proviene de una naciente y no es muy fría, pero no es caliente. La biopiscina se lava todas las semanas y realmente lo único que cae sobre ella son hojas de los árboles.

Don Olivier le recuerda que en San Carlos llueve frecuentemente, entonces si usted va a acampar lleve tiendas que no se les pase el agua y un toldo aledaño a la tiendita para que pueda poner sillitas y sus cosas.

El rancho es un paraíso natural.

Algo que debe tomar en cuenta es que si va a bañarse en la biopiscina lleve pantalonetas que no tengan broches en las bolsas para que no se raspe el tobogán. Recuerde llevar la ropa necesaria, alimentación, bloqueador y muchas ganas de disfrutar.

Para más información y para reservar puede comunicarse a los números de teléfono 8409 - 9778 / 8719 - 5204.

LEA MÁS: Disfrute de la magia de Italia sin tener que montarse en un avión