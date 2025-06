Reconocido tiktoker cubano opinó sobre los precios en Costa Rica como pocas veces lo hace alguien de otro país

Reconocido tiktoker opinó sobre los precios en Costa Rica y aconsejó esto a los turistas. (Roberto García/Instagram)

Roberto García, un reconocido tiktoker cubano, compartió su opinión sobre los precios en Costa Rica y, de paso, le envió un consejo a los turistas.

El creador de contenido maneja la cuenta de TikTok De viaje con los Robertos, donde junto a su tocayo relata sus aventuras y vivencias en diferentes países.

En su paseo en Manuel Antonio, Costa Rica, se refirió a su experiencia con los precios y la gastronomía local.

“Hemos encontrado lugares superbuenos como las sodas, que son pequeños restaurancitos para almorzar y quiero mostrarles este almuerzo, que estaba delicoso.

“Ahora mismo nos encontramos en la zona de Manuel Antonio, aquí en el Pacífico, un lugar increíble con mucha vida, con mucho turismo y estuvimos parando en esta soda que encontramos por casualidad, tiene muy buenas reseñas y estuvimos pidiendo este casado que estaba delicioso”, expresó Roberto.

Luego comentó que pagó 3.500 colones por un almuerzo y 4.000 colones por un arroz con camarones, precios que le parecieron bien. Además, destacó el sabor de la cuchara tica, que lo dejó encantado.

“Así que no me digan más que Costa Rica es caro. Obviamente hay muchos lugares caros, incluso lugares carísimos, pero también hay lugares donde puedes comer bueno, bonito y barato, así que nada, por ahí se los dejo para cuando vengan a Costa Rica. No se quejen más y busquen este tipo de lugares”, agregó.