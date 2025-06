Hombre de 70 años, celebra su cumpleaños de una manera en que ni el joven más carga podría

Vecino de Aserrí celebra su cumpleaños como muy pocas personas lo hacen. (Mayela López)

Don Raúl López, un vecino de Aserrí y adulto mayor de espíritu joven, deja con la boca abierta a muchos por su inusual forma de festejar su cumpleaños.

Este guía certificado, atleta y profesor de baile goza de una condición física envidiable a sus 69 años, gracias a su disciplina y amor por la actividad física.

Cada año, don Raúl celebra su cumpleaños convirtiendo su edad en kilómetros, ya que le encanta caminar. Este año, como llega a los 70, recorrerá nada más y nada menos que 70 kilómetros.

Este año don Raúl debe recorrer 70 kilómetros. (Raúl López/Cortesía)

“Yo lo celebro así desde que tenía 14 o 15 años. Disfruto mucho hacer esta actividad, y algunas personas que ya me conocen han participado conmigo de alguna forma. No en todo el trayecto, pero sí me acompañan en parte del recorrido”, contó López a La Teja.

La aventura iniciará en Santa Cruz de Turrialba y finaliza en su querido Aserrí, siguiendo la misma ruta de siempre, solo que con algunos ajustes para sumar el kilómetro adicional.

“Yo cumplo años el próximo martes 17 de junio, pero como no lo hago entre semana, voy a hacer la caminata este sábado 14, minutos antes de las 6 a.m., porque el trayecto toma entre 9 y 10 horas y paso como por 15 comunidades”, detalló.

Quienes deseen ver en acción a este verdadero roble, pueden acercarse a puntos como el cruce de Tres Ríos, Tirrases u Ochomogo, por donde pasará en el transcurso del día.

Don Raúl no se quedó quedito ni en Europa. (Raúl López/Cortesía)

“Los que se unen conmigo generalmente son corredores, trotadores o caminantes, pero si alguna persona gusta apoyarme con alguna fruta o un hidratante, es bien recibido”, comentó el guía.

No cualquiera logra seguirle el ritmo al profe de baile, pues su energía y resistencia son sorprendentes.

López es un apasionado del deporte y gracias a su disciplina y dedicación ha logrado cumplir, año tras año, con cada reto que se propone.

El atleta también forma parte activa de programas enfocados en adultos mayores, brindándoles opciones para mantenerse en movimiento y motivados. Además, casi todos los fines de semana organiza caminatas, ya que es el fundador de la reconocida fundación Caminantes de Costa Rica.

El fundador de Caminantes de Costa Rica suele hacer caminatas por la zona de Aserrí. (Municipalidad de Aserrí/Captura)

El año anterior representó al país en el Campeonato Mundial Máster de Atletismo en Suecia y este 2025 volverá a participar, así que esta caminata también forma parte de su preparación. Mientras estuvo en Europa, se quedó unos meses por allá y aprovechó para motivar a otros con clases de baile y mucho movimiento.

Así que este sábado no solo celebra un año más de vida, sino que también demuestra que la edad es solo un número cuando hay pasión y constancia de por medio.