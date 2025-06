Tiktoker extranjera piropeó a los hombres ticos y las mujeres reaccionaron de forma inesperada

Ticas le tiraron con todo a tiktoker por un comentario sobre los hombres en Costa Rica. (Ingrid Lamus/TikTok)

Ingrid Lamus, creadora de contenido colombiana, recibió una respuesta negativa por parte de las ticas luego de hacer un comentario sobre los hombres en Costa Rica.

La tiktoker hizo un video donde le echó flores al género masculino y le tiró a las mujeres, por lo que muchas no estuvieron para nada de acuerdo con lo que dijo.

“En Costa Rica hay muy buenos hombres, lo digo yo que he tenido calle, que he viajado por el mundo, que conozco muy bien. He conocido hombres europeos, he conocido hombres colombianos, he conocido hombres en muchas partes”, expresó Ingrid en el clip.

Luego, dijo que las ticas eran muy exigentes y “subiditas” y que no le daban el valor a los hombres como ellos lo merecen.

“El hombre en Costa Rica es muy trabajador, al hombre en Costa Rica le toca duro, le toca pesado y lo tienen así (ahorcado), ¡qué pecado! Lo cogen y se le suben como burrito de carga. Eso en algún momento va a estallar", agregó.

Además, dijo que en algún momento eso se iba a “voltear” y se va a acabar.

“Venga y lléveselos a todos”, “¿Cuánto le pagaron para decir eso? ¿En verdad los conoce? Jajaja cómo lo hacen reír a uno" , “¿A dónde? Yo no conozco ni uno", “Se los mandamos por correo”, “Son todos tuyos, no hay bronca”, “¿Dónde? Solo princesos", “Soy de Costa Rica, ¿me podés decir dónde?, comentaron algunas ticas.

Por otro lado, los hombres se sintieron halagados y le agradecieron por sus palabras.