Turista que se sintió “menos fea” en Costa Rica nos reveló qué la hizo pensar así

Manuela Stutz nos contó la razón por la que se sintió "menos fea" en Costa Rica. (Manuela Stutz/Cortesía)

Manuela Stutz, una turista suiza y creadora de contenido, se hizo viral en redes, tras decir que durante su visita a Costa Rica se sintió “menos fea”.

La guapa extranjera anda recorriendo los países de Latinoamérica para luego compartir su experiencia por medio de sus redes sociales y a la vez promueve el turismo.

LEA MÁS: ¡Qué locura! Tobogán más grande de Centroamérica está en Costa Rica y mete miedo

“Hace cuatro meses tomé la decisión de empezar a viajar y conocer”, nos contó con respecto a su travesía.

Sin embargo, lo que no se imaginó es que uno de sus videos donde habla de que se sintió “menos fea” en Costa Rica se iba a hacer tan popular y provocar tantas reacciones y mensajes positivos, principalmente de mujeres.

Manuela está enamorada de Santa Teresa. (Manuela Stutz/Cortesía)

LEA MÁS: Mimi Ortiz se defendió con todo tras ser criticada por mostrar “de más”

“¿Por qué dices eso? Eres muy bonita", “Mujer, eres hermosa, te lo digo yo”, “Quédate con nosotros”, “Dónde vayas serás muy guapa, bendiciones”, fueron algunos de los comentarios en el clip.

La influencer, de 38 años, aclaró que no lo grabó con intención de ofender ni de causar polémica, sino más bien como una forma de agradecer el trato de los ticos, quienes hicieron que su estancia fuera maravillosa.

La creadora de contenido ha venido al país en dos ocasiones. (Manuela Stutz/Cortesía)

Además, durante su estancia en el país recibió varios piropos que, lejos de incomodarla, la hicieron sentir segura y halagada, ya que todos fueron con respeto. Ella lo describió como un gesto muy propio de la cultura tica.

LEA MÁS: Alonso Solís y su novia se retaron y siguen sumando románticos momentos

Al parecer, este no es el primer país en el que le pasa que se siente más atractiva, pues ya había vivido una experiencia similar.

“Empecé en Colombia y ahí me di cuenta de que la gente te mira diferente. Era el primer país donde me sentía así, que te tratan distinto. Hice un video diciendo que en Europa soy un 4 de 10, porque ahí soy muy normal, pero en Colombia era un 6 de 10”, comentó entre risas Manuela.

Esto llamó la atención de los costarricenses, quienes de una vez aprovecharon para hacerle la invitación al país.

Quien llega a Santa Teresa no se quiere ir. (Manuela Stutz/Cortesía)

Las vistas son impresionantes. (Manuela Stutz/Cortesía)

LEA MÁS: A Eli León mencionar a Costa Rica le salió caro y las redes no la perdonaron: estalló la polémica

“Después vi comentarios como ‘vente a Costa Rica, aquí te vas a sentir más bonita’ y cuando llegué, me di cuenta de que sí, me sentía un poco más exótica”, agregó.

Stutz tiene el cabello rubio y ojos claros, rasgos que llaman la atención y sin duda le suman puntos, aunque probablemente en Suiza pasan más desapercibidos por ser comunes en su país.

Manuela nos habló también del lugar que conquistó su corazón, tanto así que decidió volver y lo recomienda a ojos cerrados a otros turistas: Santa Teresa de Cóbano, en Puntarenas.

La influencer ya conocía esta zona, por lo que sin pensarlo dos veces, eligió nuevamente este destino para vacacionar.

A la influencer le encanta viajar y conocer otras culturas. (Manuela Stutz/Instagram)

“No fui a muchos lugares porque me enamoré de la playa de Santa Teresa y me quedé ahí. Probé el casado, el gallo pinto y otra vez el ceviche. Me gusta la naturaleza, la jungla, la playa... mucha naturaleza”, indicó.

Lo que marcó la diferencia en esta segunda visita fue que ya hablaba español, a diferencia de la primera vez que vino, hace tres años. En esta ocasión regresó más que preparada para sacarle el jugo a su viaje.

“Esta vez pude hablar con la gente y me di cuenta de que todos son muy amables. No conocí a nadie grosero. Si preguntas algo en un restaurante, todos son muy abiertos, muy simpáticos”, dijo.

Manuela no se equivoca, ya que este destino atrae por completo a los visitantes con sus impresionantes atardeceres, la arena blanca y la biodiversidad. Además, cuenta con numerosas opciones de hospedaje y restaurantes, así como actividades acuáticas.

Esta playa es muy popular entre turistas, principalmente para aquellos que buscan relajarse y disfrutar del buen ambiente.

Manuela tiene varios países en su lista, pero Costa Rica la cautivó. (Manuela Stutz/Instagram)

Así que la creadora de contenido ya tiene un lugar muy especial en su corazón y probablemente volverá pronto para conocer otras maravillas que aún no ha podido visitar.

La exploradora inició su aventura en Argentina, luego se dirigió a Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica y recientemente, Nicaragua. Ella espera poder conocer más países.

Desde la primera vez que visitó Costa Rica, Manuela se comprometió a volver, y lo logró, se vino una semana antes de Semana Santa y se quedó por tres semanas.

La suiza cuenta con más de 28 mil seguidores en su cuenta de TikTok y es muy querida en redes sociales.