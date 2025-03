Un hermoso jardín lo espera con senderos, orquídeas, mariposas, tucanes y mucho más

Un hermoso jardín lo espera con senderos, orquídeas, mariposas, tucanes y más. (Patricia Córdoba/Cortesía)

Los amantes de las actividades al aire libre y de las maravillas naturales, no pueden perderse la oportunidad de explorar un hermoso lugar llamado Caribbean Botanical Garden.

Este jardín botánico está ubicado en la entrada de La Perla de Guácimo y tiene como principal atractivo las orquídeas. Además, los visitantes pueden encontrar una variedad de árboles como laurel y guarumo, así como perezosos, monos, congos, cariblancos, tucanes, mariposas Morpho y muchas aves, entre otras especies.

“Somos una propiedad de alrededor de cuatro y media hectáreas, conectadas por más o menos un kilómetro y medio de senderos, totalmente amigables. No tenemos senderos inclusivos, pero han llegado personas que van con bastón, o que tienen algún problema de movilidad para caminar, y caminan perfectamente”, mencionó Patricia Córdoba, una de las propietarias de este proyecto familiar.

Las mariposas también son un atractivo del lugar. (Patricia Córdoba/Cortesía)

Doña Patricia nos explicó que ellos ofrecen mapas y que los recorridos son autoguiados; sin embargo, también ofrecen tours guiados para aquellos que desean profundizar y educarse con respecto a la plantación de orquídeas.

“El recorrido es como circular y siempre les digo que pueden empezar su caminata por la izquierda o por la derecha y nunca nadie se ha perdido”, indicó Córdoba.

Este destino es una parada obligatoria para quienes vienen de Puerto Viejo, Cahuita, La Fortuna o de otras zonas, ya que, cuando descubren este paraíso, no lo piensan dos veces. Además de su exuberante espacio verde, lo invita a un ambiente acogedor y familiar que lo convierte en un atractivo único.

Hay numerosas especies de plantas que llaman la atención. (Patricia Córdoba/Cortesía)

El aire fresco es algo que caracteriza al jardín botánico. (Patricia Córdoba/Cortesía)

Otra de las ventajas de este sitio es que usted puede llevar su propia alimentación o bien en caso de que lo desee, ellos también tienen opciones de merienda, desayuno o almuerzo, pero es necesario que lo mencione a la hora de hacer su reserva.

“Las personas pueden aprovechar para aprender un poquito de orquídeas e incluso comprar, porque también tenemos a la venta. Contamos con un vivero y actualmente estamos remodelando todo y mejorando los senderos”, indicó la propietaria.

Las mascotas también son bienvenidas en el jardín botánico, pero es importante que lleve correa y se haga cargo de sus residuos para fomentar el cuidado del ambiente.

Los osos perezosos hasta posan para las fotografías. (Patricia Córdoba/Cortesía)

Si gusta, puede llevar binoculares para observar mejor a las aves. (Patricia Córdoba/Cortesía)

El costo de entrada es de 3.500 colones para personas mayores de 13 años. Los niños de 6 a 12 años y los adultos mayores pagan 2.500 colones, mientras que los menores de 6 años tienen acceso gratuito.

La entrada incluye el ingreso a todos los espacios, parqueo, actividades e información. Si usted desea un tour guiado, este tiene un costo adicional.

Doña Patricia comentó que ellos abren todos los días, apenas para irse un fin de semana o en vacaciones. De lunes a sábado reciben al público en un horario de 9 a.m., a 4 p.m., y los domingos, de 9 a.m., a 3:30 p.m.

“Entre las recomendaciones está llevar primeramente repelente, porque es la zona del Caribe y se alborotan los zancudos. También un bloqueador, un sombrerito o una gorra, porque ahora el sol está fuerte. Los turistas llegan hasta con sandalias y caminan perfectamente, sin ningún problema”.

El jardín es un espacio para que personas de cualquier edad puedan divertirse. (Patricia Córdoba/Cortesía)

El recorrido no tiene mayor dificultad y es perfecto para los que se dejan cautivar por la naturaleza. (Patricia Córdoba/Cortesía)

Córdoba recalcó que la hidratación es muy importante, para que no olvide su botellita de agua o bien en el lugar puede comprar. Además, puede llevar zapatos con los que se sienta cómodo, no es necesario que sean para caminatas, ya que el lugar no tiene mayor dificultad.

La ropa debe ser cómoda y principalmente liviana y fresca, por el clima que caracteriza la zona. Con respecto a la ubicación, puede encontrarlos en Waze o Google Maps como Caribbean Botanical Garden y también puede solicitar indicaciones al reservar.

“Es muy fácil llegar, porque ahora con la nueva carretera es más rápido, y el camino es asfaltado, cualquier tipo de vehículo puede llegar. No necesitan doble tracción ni nada”, nos explicó la dueña.

Doña Patricia nos comentó que incluso puede ir en bus hasta el centro de Guácimo, donde puede tomar otro transporte que les puede cobrar entre 2.000 y 2.500 colones. El viaje de San José a Guácimo dura menos de dos horas, dependiendo de las presas.