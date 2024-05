Vasoterapia: Descubra la magia de un juego de cartas para mejorar sus relaciones

Estos son algunos de los mensajes que las personas dejan de manera anónima. (MAYELA LOPEZ)

Vasoterapia es una idea innovadora que ayuda a las personas a mejorar su salud mental y sus relaciones.

Y es que en los últimos años se habla mucho de la ansiedad, el estrés, el pánico y las crisis, pero, ¿realmente les damos la atención que requiere?

En Tiempo Libre nos dimos a la tarea de encontrar una alternativa para todas aquellas personas que en algún momento han necesitado una forma de distraerse, de expresar lo que sienten y de preguntar cosas que se tenían guardadas.

Cada una de las cartas del Vasoterapia son elaboradas con mucho amor y empeño. (MAYELA LOPEZ)

Encontramos una opción muy bonita y llamativa en un negocio llamado Vaso Lleno, el cual ofrece el Vasoterapia, que es un juego de cartas que permite la interacción por medio de preguntas.

El juego consta de 52 cartas, las cuales contienen preguntas que nos pueden sonar un poco incómodas o hacernos reflexionar sobre áreas de nuestras vidas.

Cristina Gomar es la psicóloga que está detrás de este gran proyecto. Ella enfrentó un proceso a sus 14 años, fueron ideas que atentaban contra su vida, lo cual fue tratado con especialistas y años después, en el 2010, también padeció de ataques de pánico.

Cristina Gomar es la psicóloga que creó este bonito proyecto que ayuda a muchas personas. (MAYELA LOPEZ)

El testimonio de Cristina la hizo querer ayudar a otras personas por medio de Vaso Lleno.

“Empezó en el año 2013 como mi proyecto de graduación de Diseño Publicitario, pero realmente yo creo que empezó oficialmente en el 2010, que a mí me dio un ataque de ‘asma’, y esto lo pongo entre comillas porque realmente no lo era. Ahorita yo diría que no fue un ataque de asma, sino un ataque de pánico”, contó Cristina.

Gomar se encontraba en ese momento fuera del país y al volver a Costa Rica se hizo exámenes del corazón y de los pulmones para ver qué era lo que le estaba pasando porque se sentía muy mal, pero en todo salía bien, hasta que el doctor le dijo: “Esto es emocional”.

Actualmente Vaso Lleno cuenta con 11 Vasoterapias en español y 5 en inglés. (MAYELA LOPEZ)

El especialista le consultó sobre sus hábitos diarios, como por ejemplo si era estresada, si comía y dormía bien y ella se dio cuenta que efectivamente eso era lo que no estaba bien y empezó a ponerle atención a su salud mental y a tratarla.

“Yo soy superapasionada con lo que hago y dije: ‘Necesito hacer algo que en serio me encante’. Y empecé con Vaso Lleno. En ese entonces era una página en Facebook donde yo compartía mensajes de psicología positiva, como buscar la motivación todos los días para sentirnos bien”, mencionó Cristina.

Las cartas contienen preguntas que abren espacio para entablar largas conversaciones. (MAYELA LOPEZ)

Sus profesores de la universidad le decían que el proyecto no era una tesis apta para su carrera de Diseño, pero fue a partir de ahí que se dio cuenta que lo que quería estudiar era Psicología.

“En el 2016 tuve una presentación en el TEDx en Parque Viva y eso me demostró demasiado la necesidad tan exagerada que hay en la salud mental. En el 2019 salió el primer juego, el Vasoterapia, y ahora va en un crecimiento fenomenal”, explicó Cristina.

Su idea de la página de Facebook en el 2013 creció tanto y fue tal la respuesta del público, que todo esto la llevó a sacar el juego Vasoterapia en plena pandemia. Con esta idea buscaba crear una oportunidad para que la gente se conectara en sus propios espacios.

El tiempo de duración del juego va a depender de las personas, ya que pueden ser desde 15 minutos hasta 4 horas. El tiempo es indefinido. (MAYELA LOPEZ)

Actualmente cuenta con 11 juegos en español y 5 en inglés y cada grupo de cartas se encuentra en una categoría para diferentes situaciones de parejas, amistades, metas, sexualidad, entre otros. Cada juego de cartas trae sus instrucciones, aunque se puede jugar libremente y no tiene un tiempo determinado.

Cristina recalca que el Vastorerapia no pretende reemplazar una terapia psicológica, pero sí puede ayudar a prevenir situaciones y mejorar relaciones interpersonales.

El vasoterapia puede jugarse también individualmente y hacerse preguntas uno mismo. (MAYELA LOPEZ)

Con Yuplón usted puede obtener un paquete de dos Vasoterapias por un precio de 22.000 colones, uno de Historias de Amor, que se puede jugar en parejas o con otras personas, y el Clásico Volumen, que pueden usarlo parejas, amistades, familia, equipos de familia o individual.

LEA MÁS: Disfrute deliciosos platillos japoneses preparados por un costarricense

Esta opción aplica hasta el 3 de julio de este año y el monto no incluye el costo de envío. Para más información puede comunicarse al: 8888-8276. Si desea conocer todos los términos y condiciones puede visitar este enlace: https://www.yuplon.com/campaign/5127