Vea la sorprendente cantidad de gimnasios que hay en el país

En Costa Rica hay más de 600 gimnasios. (Shutterstock/Shutterstock)

Si hablamos de las actividades que a los ticos les gusta hacer en su tiempo libre, sin lugar a dudas tenemos que incluir el ir a hacer ejercicio a los gimnasios.

¿Por qué decimos esto? Bueno, ojo a este par de datos: En Costa Rica hay más de 600 gimnasios y un tercio de la población urbana (equivale al 32% en la Gran Área Metropolitana) asiste al gym de manera regular.

Esa información nos la compartió Alessandro Monterrosa, organizador de la Fit Expo Costa Rica 2025, una actividad que reunirá a los amantes del fitness el fin de semana. Él fue el primer invitado del nuevo pódcast de La Teja llamado “Póngase fuerte”, en el que hablaremos de ejercicio, salud, nutrición y mucho más.

“En Costa Rica hay más de 600 gimnasios, entonces la verdad es un número bastante alto. Las personas cada día se motivan más a hacer ejercicio, a comer mejor, a tener una vida más saludable y también creemos que, a diferencia de antes, ya no lo ven como un reto, como un lugar donde solo ibas a hacer ejercicio, sino un lugar para compartir, para disfrutar y para pasarla bien”, nos dijo Monterrosa.

El número de gente que hace ejercicio no deja de crecer. (Shutterstock/Shutterstock)

El organizador del evento nos aclara que cuando hablamos que un 32% de las personas de la GAM van al gym, es gente que asiste regularmente, que se lo han tomado en serio, no se toma en cuenta a esos que fueron una vez y nunca más.

“Creo que es por ser un lugar muy completo para hacer ejercicio, si necesitas un día para hacer pesas lo haces, si necesitas un día para hacer cardio lo haces y también hay muchos que implementan clases aeróbicas, clases de funcionales y todo, entonces creo que ahora las personas lo ven como un estilo de vida más que un hábito”, detalló.

Alessandro reconoce que esto los motivó a organizar un evento que reuna a todos los amantes de los “fierros”, pues el mundo del gimnasio es un nicho muy grande donde ahora le gente invierte en buena ropa, suplementos, consultas en fisioterapia o nutición y compran productos más saludables, entre muchas cosas más.

“Es la primera vez que se organiza una expo de este tipo en Costa Rica y de esta magnitud. Vamos a tener competencias oficiales, carreras híbridas, actividades aeróbicas, muchas charlas”, detalló.

La actividad es este sábado 18 y domingo 19 de octubre en el Centro de Eventos Pedregal y las entradas se pueden conseguir en el sitio Passline. La actividad es para gente de todas edades y para aquellos que son unos fiebres del ejercicio o quieren dar el primer paso para mejorar su salud. Para más detalles de los horarios de actividades puede buscarlos en Instagram como fitexpo_cr.

Entre los elementos más llamativos están las competencias de pulsos, de fisicoculturismo y de peso muerto, además de la carrera híbrida (son 7 estaciones donde se hace un ejercicio y luego se corre unos kilómetros) y estands con más de 70 marcas.

Ronnie Coleman, 8 veces Mister Olympia, es el invitado de lujo en la actividad.

Pero, sin duda, lo que más llama la atención es el invitado de lujo que tendrán en esta primera edición: Ronnie Coleman, una leyenda del fisicoculturismo y ocho veces Mister Olympia.

“Nosotros desde el primer momento supimos que si íbamos a tener un invitado internacional, él era la persona perfecta, es una leyenda, es una persona que motiva a miles de personas a ir al gimnasio todos los días. Después de muchas reuniones y mucho estrés, se logró, logramos traerlo y de verdad notamos que las personas están totalmente locas por él, por conocerlo, por una foto, por simplemente verlo y de verdad que ha generado un impacto en el país porque nunca antes había venido, es la primera vez que asiste”.

Coleman estará ambos días en la expo y la gente que quiera conocerlo o tomarse una foto solo deben pagar el precio del “meet and greet” o comprar uno de los sumplementos que él vende.

Así que ya sabe, si es de los que no sale del gym o más bien busca motivación para hacerlo, dese una vuelta por la Fit Expo, que de fijo la pasará bien.

Acá puede ver la entrevista completa: