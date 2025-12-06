Internacionales

¿Cuáles son los 30 países con el clima más agradable del mundo? Costa Rica aparece en el top 10

El sitio World Insights publicó su top 30 de países con los climas más agradables y Costa Rica figura entre los primeros lugares junto con varias naciones de Latinoamérica

Por Hillary Chinchilla Marín

El sitio World Insights publicó su ranking de los 30 países con los climas más agradables del mundo, lista en la que Costa Rica sobresale al ubicarse dentro del top 10 junto con varias naciones latinoamericanas.

Latinoamérica suma presencia en el listado

Costa Rica figura en el top 10 de países con climas más agradables. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El ranking, que reúne destinos reconocidos por su clima estable, temperaturas cómodas y condiciones favorables durante gran parte del año, incluye a países como México, Argentina, República Dominicana, Panamá, Ecuador, Colombia, Chile y Uruguay, reflejando la diversidad climática y natural de la región.

Costa Rica aparece en la posición número 8, destacando entre los primeros lugares dominados por naciones mediterráneas como Grecia, Portugal, España e Italia, ubicadas en los primeros cuatro puestos. El listado también reconoce la presencia de países con ecosistemas amplios y variados como Brasil, que ocupa el quinto lugar.

Costa Rica entre destinos de clima privilegiado

Vista panorámica de la playa Punta Uva en el Caribe sur de Costa Rica, con arena dorada, aguas cristalinas y palmeras inclinadas que reflejan la exuberancia natural de esta zona reconocida entre las 50 mejores playas del mundo.
La playa Punta Uva, en el Caribe sur de Costa Rica (Canva/Canva)

La inclusión del país reafirma su reputación como destino atractivo por su clima tropical estable, sus microclimas y la posibilidad de disfrutar condiciones agradables durante gran parte del año. Esta característica se suma a su biodiversidad, playas, montañas y atractivos naturales que lo convierten en un punto de interés constante para el turismo internacional.

El ranking también incorpora territorios de África, Asia y Oceanía, como Sudáfrica, Singapur, Marruecos, Filipinas, India (región costera), Egipto, Israel y Túnez, lo que evidencia la amplitud de regiones evaluadas.

Lista completa publicada por World Insights

  1. Grecia
  2. Portugal
  3. España
  4. Italia
  5. Brasil
  6. Nueva Zelanda
  7. México
  8. Costa Rica
  9. Argentina
  10. Australia
  11. Turquía
  12. Chipre
  13. Tailandia
  14. República Dominicana
  15. Sudáfrica
  16. Singapur
  17. Marruecos
  18. Croacia
  19. Panamá
  20. Filipinas
  21. Malta
  22. Ecuador
  23. Colombia
  24. Chile
  25. Uruguay
  26. Francia
  27. India (costa sur)
  28. Egipto
  29. Israel
  30. Túnez
Vista aérea de Paros, Grecia, elegida como el país más bello del mundo en los World’s Best Awards 2025 de Travel + Leisure.
Vista de Paros, Grecia, elegida como el país más bello del mundo en los World’s Best Awards 2025 de Travel + Leisure. (Tour Travel and More/Tour Travel and More)

Latinoamérica logra una presencia sólida en varios tramos del ranking, lo que confirma el atractivo climático de la región.

Nota realizada con ayuda de IA

