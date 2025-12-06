¿Cuáles son los 30 países con el clima más agradable del mundo? Costa Rica aparece en el top 10

El sitio World Insights publicó su ranking de los 30 países con los climas más agradables del mundo, lista en la que Costa Rica sobresale al ubicarse dentro del top 10 junto con varias naciones latinoamericanas.

Latinoamérica suma presencia en el listado

Costa Rica figura en el top 10 de países con climas más agradables. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El ranking, que reúne destinos reconocidos por su clima estable, temperaturas cómodas y condiciones favorables durante gran parte del año, incluye a países como México, Argentina, República Dominicana, Panamá, Ecuador, Colombia, Chile y Uruguay, reflejando la diversidad climática y natural de la región.

Costa Rica aparece en la posición número 8, destacando entre los primeros lugares dominados por naciones mediterráneas como Grecia, Portugal, España e Italia, ubicadas en los primeros cuatro puestos. El listado también reconoce la presencia de países con ecosistemas amplios y variados como Brasil, que ocupa el quinto lugar.

Costa Rica entre destinos de clima privilegiado

La playa Punta Uva, en el Caribe sur de Costa Rica (Canva/Canva)

La inclusión del país reafirma su reputación como destino atractivo por su clima tropical estable, sus microclimas y la posibilidad de disfrutar condiciones agradables durante gran parte del año. Esta característica se suma a su biodiversidad, playas, montañas y atractivos naturales que lo convierten en un punto de interés constante para el turismo internacional.

El ranking también incorpora territorios de África, Asia y Oceanía, como Sudáfrica, Singapur, Marruecos, Filipinas, India (región costera), Egipto, Israel y Túnez, lo que evidencia la amplitud de regiones evaluadas.

Lista completa publicada por World Insights

Grecia Portugal España Italia Brasil Nueva Zelanda México Costa Rica Argentina Australia Turquía Chipre Tailandia República Dominicana Sudáfrica Singapur Marruecos Croacia Panamá Filipinas Malta Ecuador Colombia Chile Uruguay Francia India (costa sur) Egipto Israel Túnez

Vista de Paros, Grecia, elegida como el país más bello del mundo en los World’s Best Awards 2025 de Travel + Leisure. (Tour Travel and More/Tour Travel and More)

Latinoamérica logra una presencia sólida en varios tramos del ranking, lo que confirma el atractivo climático de la región.

